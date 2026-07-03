Μακριά από τους δυνατούς ανέμους και την κοσμοσυρροή των διάσημων παραλιών της Λευκάδας, ο Μικρός Γιαλός προσφέρει ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό γαλήνης και φυσικής ομορφιάς. Τα διάφανα, γαλαζοπράσινα νερά της παραλίας, που θυμίζουν φυσική πισίνα, καθρεφτίζουν τους κατάφυτους λόφους που την περιβάλλουν, δημιουργώντας ένα τοπίο που καθηλώνει τον επισκέπτη από την πρώτη κιόλας ματιά.

Γι’ αυτό και ο Μικρός Γιαλός είναι το ιδανικό καταφύγιο για όσους αναζητούν την αυθεντική, χαλαρή πλευρά του Ιονίου, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά με τους δικούς του, ήρεμους ρυθμούς. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια λιλιπούτεια παραλία που είναι φωλιασμένη σε έναν πανέμορφο, γραφικό και κατάφυτο κολπίσκο. Απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη της Λευκάδας και μόλις 3 χλμ. από το πανέμορφο χωριό Πόρος.

Ο Μικρός Γιαλός έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πάντοτε απάνεμος, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά ελκυστική επιλογή για οικογένειες με μικρά παιδιά. Κατά μήκος της παραλίας του Μικρού Γιαλού υπάρχουν καφέ και ταβέρνες.

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