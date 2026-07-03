Σουρεαλιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Γιουντσένγκ της Σανξί της Κίνας, με εκατοντάδες μονωτικά πάνελ να ξηλώνονται από τους ισχυρούς ανέμους που σάρωσαν την περιοχή.

Σχετικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με την ιστοσελίδα Interesting Engineering να σημειώνει ότι τα πάνελ ήταν από διογκωμένο πολυστυρένιο.

Στα πλάνα που έγιναν viral διακρίνεται ο ουρανός να γίνεται λευκός από τα εκατοντάδες πάνελ με τις κινεζικές αρχές να σημειώνουν ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, καθώς ήταν ελαφριά.

Δείτε το βίντεο: