Σουρεαλιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Γιουντσένγκ της Σανξί της Κίνας, με εκατοντάδες μονωτικά πάνελ να ξηλώνονται από τους ισχυρούς ανέμους που σάρωσαν την περιοχή.
Σχετικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με την ιστοσελίδα Interesting Engineering να σημειώνει ότι τα πάνελ ήταν από διογκωμένο πολυστυρένιο.
Στα πλάνα που έγιναν viral διακρίνεται ο ουρανός να γίνεται λευκός από τα εκατοντάδες πάνελ με τις κινεζικές αρχές να σημειώνουν ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, καθώς ήταν ελαφριά.
Δείτε το βίντεο:
🇩🇪Hamburg-Niemcy— Koneser Związku Radzieckiego/X (@KrzysiekWSK) July 3, 2026
Zielone wariactwo trwa w najlepsze.
Ekologiczne materiały nie wytrzymały silnych wiatrów.
Europy już nie ma.
Żart.
To Yanhu-Chiny
I latające płytki z polistyrenu na spartaczonym osiedlu. pic.twitter.com/ICY4mDKvad