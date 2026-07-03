Στον φετινό τελικό του Μουντιάλ 2026 στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο halftime show τύπου Super Bowl στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την FIFA να θέλει καλλιτέχνες που θα προκαλέσουν ντόρο!

Έτσι σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Justin Bieber.

Το ενδιαφέρον της FIFA φέρεται να αναθερμάνθηκε μετά την παρουσία του στην τελετή έναρξης στο Inglewood.

Μάλιστα αν τελικά οι δύο πλευρές δώσουν τα χέρια τότε θα πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή του σε μεγάλο αθλητικό event τέτοιου βεληνεκούς, καθώς ο Justin Bieber δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε Super Bowl halftime show.

Να σημειωθεί πως την καλλιτεχνική επιμέλεια του halftime show έχει αναλάβει ο Chris Martin των Coldplay σε συνεργασία με το Global Citizen, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του FIFA Global Citizen Education Fund.