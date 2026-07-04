Η Αργεντινή χρειάστηκε να φτάσει μέχρι την παράταση για να λυγίσει με 3-2 το μαχητικό Πράσινο Ακρωτήρι στο Μαϊάμι και να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης.

Η «αλμπισελέστε» άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πέτυχε ακόμη ένα ιστορικό γκολ, διευρύνοντας το εντυπωσιακό προσωπικό του ρεκόρ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και περνώντας στην κορυφή της λίστας των σκόρερ της φετινής διοργάνωσης.

Το Πράσινο Ακρωτήρι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τη μάχη και ισοφάρισε στο δεύτερο μέρος με τον Ντερόι Ντουάρτε, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί, η Αργεντινή προηγήθηκε ξανά χάρη στον Λισάντρο Μαρτίνες, όμως η αφρικανική ομάδα απάντησε εκ νέου με τον Σίντνι Λόπες Καμπράλ, κρατώντας ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης με γκολ ποιήμα.

Τη λύση για τους παγκόσμιους πρωταθλητές έδωσε τελικά ο Κριστιάν Ρομέρο, ο οποίος με κεφαλιά λίγο πριν από τη διαδικασία των πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην ομάδα του το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Παρά τον αποκλεισμό, το Πράσινο Ακρωτήρι αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά, έχοντας πραγματοποιήσει ιστορική πορεία στην πρώτη συμμετοχή του σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου και βάζοντας εξαιρετικά δύσκολα σε ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Στη φάση των «16», η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο.

Ενδεκάδες

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ναουέλ Μολίνα, Κριστιάν Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Φακούντο Μεδίνα, Ροντρίγο Ντε Πολ, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Τιάγκο Αλμάδα, Λιονέλ Μέσι (αρχηγός), Λαουτάρο Μαρτίνες.

Πράσινο Ακρωτήρι: Βοζίνια, Στίβεν Μορέιρα, Πίκο Λόπες, Ντινέι Μπόρχες, Σίντνι Καμπράλ, Κέβιν Πίνα, Ράιαν Μέντες (αρχηγός), Λάρος Ντουάρτε, Ντερόι Ντουάρτε, Ζοβάνε Καμπράλ, Νούνο ντα Κόστα.