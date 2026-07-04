«Θερμές ευχές στην Κυβέρνηση και τον λαό των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία και τη διαχρονική προσήλωσή μας σε κοινές αξίες, με συνδετικό κρίκο την ακμάζουσα ελληνική ομογένεια», συμπλήρωσε.