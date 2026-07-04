Συγκλονισμένη παραμένει η κοινότητα στη Φλόριντα μετά την άγρια επίθεση αλιγάτορα που στοίχισε τη ζωή στην 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ, με τον σύντροφό της να περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν και να αποκαλύπτει ότι αρχικά πίστεψε πως η νεαρή γυναίκα αστειευόταν όταν δέχθηκε τη φονική επίθεση.

Θυμίζεται ότι η νεαρή γυναίκα είχε πάει για πεζοπορία μαζί με τον σύντροφό της, Τσανς Άλισον, και την καλύτερή της φίλη, Τζέιντεν Χερνάντεζ, στο κρατικό δάσος «Little Big Econ», όταν οι τρεις τους αποφάσισαν να σταματήσουν για μια βουτιά στον ποταμό «Econlockhatchee». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αλιγάτορας μήκους σχεδόν 3,7 μέτρων πετάχτηκε ξαφνικά από το νερό και της επιτέθηκε, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα.

«Τα πρώτα δύο δευτερόλεπτα σκέφτηκα έντρομος: “Μου κάνει πλάκα;”», είπε ο Άλισον. «Μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν αστειευόταν, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να πηδήξω μέσα για να τη σώσω. Προσπάθησα να την τραβήξω με όλη μου τη δύναμη».

«Η στιγμή εκείνη μου φάνηκε αιώνας, αλλά στην πραγματικότητα ήταν 30-40 δευτερόλεπτα». Ο Άλισον προσπάθησε απεγνωσμένα να απελευθερώσει την Μπρίτανι από τα σαγόνια του αλιγάτορα, την ώρα που το ζώο την είχε αρπάξει.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο τεράστιος αλιγάτορας έκανε την βίαιη «στροφή θανάτου» (death roll), μια περιστροφική επίθεση κατά την οποία το άγριο ζώο περιστρέφεται με δύναμη γύρω από τον εαυτό του, με στόχο να πνίξει ή να διαμελίσει το θήραμά του, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Η 31χρονη, που εργαζόταν ως χειρίστρια μπουλντόζας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όμως κατέληξε από την τεράστια απώλεια αίματος.

H καλύτερή της φίλη, Τζέιντεν Χερνάντεζ, είχε αποκαλύψει την Πέμπτη 2 Ιουλίου ότι οι τρεις τους είχαν αστειευτεί λίγο νωρίτερα για την παρουσία αλιγατόρων στο νερό, όταν είδαν φυσαλίδες.

«Υπήρχαν φυσαλίδες μέσα στον μικρό κύκλο που είχαμε σχηματίσει στο νερό και σχολίασα ότι ίσως ήταν κάποιος κρυμμένος αλιγάτορας. Ο Άλισον κολύμπησε αμέσως πάνω από το σημείο για να μας δείξει ότι δεν υπήρχε τίποτα και πράγματι δεν υπήρχε τίποτα», είχε περιγράψει. Στη συνέχεια, η Μπρίτανι αστειεύτηκε ότι νόμιζε πως ο σύντροφός της θα έκανε πως του επιτέθηκε αλιγάτορας για πλάκα. «Γελάσαμε όλοι, γιατί ο Άλισον δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε καν για πλάκα. Και λίγα λεπτά αργότερα η καλύτερή μου φίλη δέχτηκε επίθεση».

Σοκαριστικό βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα σώματος που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει έναν αστυνομικό της Φλόριντα να τρέχει απεγνωσμένα μέσα στη βλάστηση προσπαθώντας να τη βοηθήσει, πριν φτάσει στην όχθη του ποταμού. Η Μπρίτανι φαίνεται κάτω από μια σκηνή, την οποία -όπως είπε ο Άλισον- είχε τοποθετήσει για να την προστατεύσει από τον καυτό ήλιο.

Ο Άλισον ανέφερε ότι το ζευγάρι γνώριζε πως στην περιοχή υπήρχαν αλιγάτορες, όμως είχαν κολυμπήσει στο ίδιο σημείο στο παρελθόν χωρίς κανένα πρόβλημα.

«Ήταν από τα πιο τρομακτικά πράγματα που μου έχουν συμβεί», είπε, προσθέτοντας ότι βλέπει συνεχώς εφιάλτες. «Έχω λάβει τεράστια υποστήριξη από φίλους, οικογένεια και αγνώστους, αλλά είναι ακόμα δύσκολο να το συνειδητοποιήσω. Δεν έπρεπε να συμβεί σε εκείνη, ήταν ένα καταπληκτικό κορίτσι, είχε όλη τη ζωή μπροστά της».

Ο ίδιος είπε ότι προσπαθεί να σταθεί όρθιος, ενώ ταυτόχρονα διοργανώνει τελετή μνήμης για την Μπρίτανι. «Θα κάνω μια ανάρτηση στο Facebook για να έρθουν όλοι οι φίλοι της», δήλωσε στη New York Post, προσθέτοντας ότι αναμένεται η προσέλευση να είναι πολύ μεγάλη.

Τέλος, όπως αποκάλυψε ο σύντροφος της άτυχης Μπρίτανι, «η τελευταία επιθυμία της πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ήταν να φροντίσει τον σκύλο της, Χόκι». Το ζευγάρι είχε μαζί του τον γερμανικό ποιμενικό της Μπρίτανι και το πιτμπουλ του Άλισον, με το όνομα Μπούλμα, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας. Ο Άλισον έχει αναλάβει πλέον τη φροντίδα του Χόκι και της γάτας της Μπρίτανι, Σέιντι, που ζουν μαζί του στο σπίτι.