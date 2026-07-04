Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου, έρευνα των Αρχών για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σύμη του δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί αλλά και drone, επιχειρούν να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικούς της ανθρώπους φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε χθες Παρασκευή 3 Ιουλίου κατά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.