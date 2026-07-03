Αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελίας Χανίων, ο 38χρονος οδηγός βυτιοφόρου που είχε καταγραφεί σε βίντεο να προβαίνει σε ιδιαίτερα επικίνδυνους ελιγμούς και προσπεράσεις στην περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, εκθέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, δεν προχώρησε καν η διαδικασία μεταγωγής του στα Χανιά, καθώς δόθηκε εντολή να μην μεταφερθεί ο συλληφθείς στην έδρα της υπόθεσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη από την Εισαγγελία Χανίων.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που επικαλείται το ίδιο δημοσίευμα κάνουν λόγο για εκτίμηση πως το περιστατικό θα μπορούσε να αποδοθεί σε στιγμιαία απροσεξία, χωρίς να έχει προκύψει άμεσος κίνδυνος για τρίτους, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη θέση να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρμόδιες αρχές.

Επιχείρηση της Τροχαίας Χανίων

Η υπόθεση κινητοποίησε την Τροχαία Χανίων, η οποία αξιοποιώντας υλικό από κάμερες προχώρησε στην ταυτοποίηση του οχήματος και εντόπισε τη διαδρομή του έως το Ηράκλειο. Εκεί, ο οδηγός συνελήφθη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως επικίνδυνοι ελιγμοί, παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, αλλά και για παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, ενώ προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων τόσο στον οδηγό όσο και στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Παράλληλα, αναμένονται διευκρινίσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση της άμεσης αποδέσμευσής του.