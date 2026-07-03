Στη σύλληψη του οδηγού του βυτιοφόρου, που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί ιδιαίτερα επικίνδυνους ελιγμούς στον δρόμο προς το αεροδρόμιο Χανίων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από έρευνα της Τροχαίας Χανίων.

Ο οδηγός ταυτοποιήθηκε μετά την αξιοποίηση του οπτικού υλικού που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και συνελήφθη στον νομό Ηρακλείου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρωί του Σαββάτου αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη και καταγράφηκε από κάμερα διερχόμενου οχήματος. Στο βίντεο, το οποίο δημοσίευσε το zarpanews.gr, διακρίνεται το βυτιοφόρο να πραγματοποιεί διαδοχικές προσπεράσεις σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τα υπόλοιπα οχήματα.

Οι εικόνες δείχνουν τον οδηγό να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, ασκώντας πίεση στα προπορευόμενα αυτοκίνητα, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα την κόρνα και αναβοσβήνοντας τους προβολείς, προκειμένου να του παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Επικίνδυνοι ελιγμοί σε δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο οδηγός προχωρούσε σε προσπεράσεις χωρίς να προσαρμόζει την ταχύτητά του στις συνθήκες του δρόμου, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Το οπτικό υλικό αποτέλεσε βασικό στοιχείο της έρευνας της Τροχαίας Χανίων, η οποία προχώρησε στην ταυτοποίηση του οδηγού και στον εντοπισμό του στο Ηράκλειο.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία για τις παραβάσεις που του αποδίδονται, ενώ η υπόθεση ακολουθεί πλέον τη δικαστική οδό.