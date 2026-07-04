Ο αγώνας Καναδάς – Μαρόκο για τους «16» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (4/7).

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ενώ νωρίτερα θα διεξαχθούν τα φιλικά παιχνίδια Παναθηναϊκός – Άγιαξ και ΠΑΟΚ – Βέστερλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Pirelli British GP, Sprint

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Νόρισρινγκ

15:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ – Βέστερλο Φιλικός Αγώνας

15:30 Novasports Prime Wimbledon

16:00 Novasports Start Σάκκαρη – Παολίνι Wimbledon

17:30 Novasports Start Wimbledon

17:55 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Άγιαξ Φιλικός Αγώνας

18:00 Novasports Prime Wimbledon

18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Pirelli British GP, Qualifying

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καναδάς – Μαρόκο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

20:30 Novasports Prime Wimbledon

23:00 ΕΡΤ1 IAAF Diamond League Γιουτζίν, ΗΠΑ