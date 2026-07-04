Ο αγώνας Καναδάς – Μαρόκο για τους «16» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (4/7).
Ο αγώνας θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ενώ νωρίτερα θα διεξαχθούν τα φιλικά παιχνίδια Παναθηναϊκός – Άγιαξ και ΠΑΟΚ – Βέστερλο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Pirelli British GP, Sprint
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Νόρισρινγκ
15:00 OPEN Hybrid ΠΑΟΚ – Βέστερλο Φιλικός Αγώνας
15:30 Novasports Prime Wimbledon
16:00 Novasports Start Σάκκαρη – Παολίνι Wimbledon
17:30 Novasports Start Wimbledon
17:55 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Άγιαξ Φιλικός Αγώνας
18:00 Novasports Prime Wimbledon
18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Pirelli British GP, Qualifying
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καναδάς – Μαρόκο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
20:30 Novasports Prime Wimbledon
23:00 ΕΡΤ1 IAAF Diamond League Γιουτζίν, ΗΠΑ