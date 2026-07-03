Η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ολοκλήρωσε τον κύκλο της στον ΣΚΑΪ, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη να αποχαιρετά τους τηλεθεατές στο τελευταίο επεισόδιο, ύστερα από δύο τηλεοπτικές σεζόν.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής επέλεξε να κλείσει τη διαδρομή της εκπομπής με ένα προσωπικό μήνυμα, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν δίπλα στην προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις εμπειρίες που αποκόμισε ταξιδεύοντας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το μήνυμα του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο φινάλε

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο παρουσιαστής δήλωσε:

«Κάπως έτσι, δυστυχώς, τελειώνει αυτή η εκπομπή μετά από 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια πάρα πολύ δημιουργικά, που είδαμε πολλά πράγματα, γνώρισα απίστευτους ανθρώπους, πάρα πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, καλούς. Μου φέρθηκαν καλά, τους φέρθηκα καλά».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους παρακολουθούσαν την εκπομπή αλλά και εκείνους που άσκησαν κριτική.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, όλους όσους βλέπατε αυτή την εκπομπή και με σταματούσατε και στο δρόμο. Ευχαριστώ κι αυτούς που δεν ήταν τόσο fans της εκπομπής, με τα διάφορα πικρόχολα σχόλια που κι αυτά βοήθησαν στο να γίνω κι εγώ καλύτερος και καλύτερος άνθρωπος».

«Η χώρα τη δημιουργούν οι άνθρωποί της»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στάθηκε και στη φιλοσοφία που ακολούθησε η εκπομπή κατά τη διετή της πορεία, εξηγώντας πως στόχος ήταν να παρουσιάζονται όλες οι όψεις της ελληνικής πραγματικότητας.

«Αυτά τα δύο χρόνια, αυτή η εκπομπή είχε σκοπό να δείξει τα καλά και τα κακά αυτού του τόπου. Εγώ λέω να επενδύσουμε στα καλά, γιατί είμαστε ευλογημένοι να ζούμε στην πιο όμορφη χώρα στον κόσμο και τη χώρα τη δημιουργούν οι άνθρωποί της».

Ολοκληρώνοντας την αποχαιρετιστήρια τοποθέτησή του, έστειλε τις ευχές του για το καλοκαίρι και έκλεισε με μια φράση που συνδέθηκε με την εκπομπή:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Οι λαγοκέφαλοι είναι φίλοι μας. Θα ξανανταμώσουμε και θα ξανανταμώνουμε πάντα, όπου υπάρχει Ελλάδα. Να είστε καλά».