Τέλος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών βάζει ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία και ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Στο πλαίσιο αυτό εξηγεί ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της έναν ακόμη χρόνο εντατικής δουλειάς και ότι προτεραιότητά της παραμένει η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Και μπορεί όσο πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση να εντείνονται οι συζητήσεις περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ωστόσο από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει χαλάρωση του κυβερνητικού έργου εξαιτίας της προεκλογικής περιόδου.

Σταθερός στόχος η αυτοδυναμία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου αυτοδύναμη κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της χώρας.

Και μπορεί το κυβερνητικό επιτελείο να κάνει φύλο και φτερό τις δημοσκοπήσεις, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι τις θεωρούν καθοριστικές, υπενθυμίζοντας πως και πριν από τις εκλογές του 2023 τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονταν χαμηλότερα από το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Έτσι, αντιμετωπίζουν την αυτοδυναμία ως έναν δύσκολο αλλά απολύτως εφικτό στόχο.

«Δεν βλέπω περιθώρια συνεργασιών»

Ο πρωθυπουργός εμφανίζεται αρνητικός στα σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη αποκλείσει δημόσια το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. «Η δική μας πρόταση είναι ξεκάθαρη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν διακρίνει σήμερα μια εναλλακτική και συνεκτική πρόταση διακυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, κάλεσε τους πολιτικούς του αντιπάλους να εξηγήσουν στους πολίτες ποιο είναι το κυβερνητικό σχήμα που προτείνουν σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία.

Η «Ελλάδα του 2030»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει το πολιτικό πλαίσιο με ορίζοντα το 2030, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να προσελκύσει νέες επενδύσεις. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, οι δημογραφικές εξελίξεις, η ενεργειακή μετάβαση και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείρισή τους.

Απολογισμός μεταρρυθμίσεων

Στο πρωθυπουργικό επιτελείο απορρίπτουν την κριτική περί μεταρρυθμιστικής κόπωσης, υποστηρίζοντας ότι κατά τη δεύτερη τετραετία έχουν υλοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς.

Μεταξύ άλλων εστιάζουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, στις αλλαγές στη Δικαιοσύνη, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, στις παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου, υποστηρίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου.

Το μήνυμα ενόψει των εκλογών

Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξασφαλίσει τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη με στόχο την αυτοδυναμία.

Όπως υποστηρίζει, η κυβερνητική παράταξη διαθέτει το μοναδικό ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία της ενισχύεται από την υλοποίηση της μεγάλης πλειονότητας των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023. «Τον τελικό λόγο έχουν οι πολίτες» επαναλαμβάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές του 2027 θα κρίνουν ποια κυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στις προκλήσεις της νέας εποχής.