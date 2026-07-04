Μια γυναίκα 50 ετών εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Ιουλίου, μέσα στο σπίτι της πεθεράς της την οποία φρόντιζε και επισκέπτονταν καθημερινά στην περιοχή της Κατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο μέτωπο, ενώ είχε χάσει πολύ αίμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛ.ΑΣ. ενώ ενημερώθηκε και ιατροδικαστής για τα ευρήματα στον συγκεκριμένο χώρο. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 50χρονης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.