Την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τον λογαριασμό του στα social media.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού συμφώνησαν σε όλα με τον Μπατίστ, ο οποίος αφήνει το ΝΒΑ και τον ρόλο του βοηθού προπονητή του Ντάρκο Ραγιάκοβιτς στους Τορόντο Ράπτορς, για να ενσωματωθεί στο τιμ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς,

Εκτός από τους Ράπτορς ο Αμερικανός είχε περάσει από τον ρόλο του βοηθού προπονητή σε Νετς, Χόρνετς, Μάτζικ, Ουίζαρντς και Ρόκετς.

Ο Μαικ Μπατίστ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.