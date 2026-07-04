Αθήνα, καλοκαίρι. Οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους αφόρητη ζέστη, κλιματιστικό ή ένας ανεμιστήρας αγκαλιά, κλεισμένοι μέσα στο σπίτι να μετράμε τις μέρες να φύγουμε για διακοπές ή να φύγει το καλοκαίρι, το ίδιο.

Κι, όμως, στην πραγματικότητα το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει και αυτό τη μαγεία του. Και μπορείτε να το χαρείτε με τις σωστές κι «έξυπνες» επιλογές. Μία από αυτές είναι η έξοδος για δροσερό κοκτέιλ σε μία από τις ταράτσες στο κέντρο της πόλης που εκτός των άλλων έχουν μαγευτική θέα στην Ακρόπολη.

Buena Vista Social Bar

Η ταράτσα στο Μοναστηράκι που θυμίζει Καραϊβική, είναι η ιδανική επιλογή για μια βραδινή έξοδο με καύσωνα. Η τροπική ταράτσα του Buena Vista Social Bar με τα χαρούμενα χρώματα αποτελούν την ιδανική ατμόσφαιρα για να απολαύσετε το δροσερό σας κοκτέιλ.

Αγίου Φιλίππου 7, Μοναστηράκι

Αθηναϊκή Ταράτσα

Από τις πιο ωραίες ταράτσες της πόλης, με ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη. Ξεχωρίζει για τη vintage διακόσμηση, που παραπέμπει στη δεκαετία του ’70, με τα ρετρό φωτάκια να είναι η πινελιά που απογειώνει τη διακόσμηση.

Μητροπόλεως 60, Αθήνα

The Zillers

Με ασυναγώνιστη θέα στην Ακρόπολη, η ταράτσα του ξενοδοχείου, The Zillers στην πλατεία Μητρόπολης, αποτελεί must επιλογή για βραδινή έξοδο για κοκτέιλ ή κρασί.

Μητροπόλεως 54, ΑΘήνα

Ermou 18 Beyond The Horizon

Η ταράτσα του Ermou 18 Beyond The Horizon αποτελεί σταθερά μία από τις αγαπημένες της πόλης, την οποία προτιμούν οι Αθηναίοι τα καλοκαιρινά βράδια. Η θέα προς την Ακρόπολη θα σας καθηλώσει και δεν έχουμε καλύτερη ιδέα για να απολαύσετε το δροσερό σας κοκτέιλ.

Ερμού 18, Αθήνα

Olympias Rooftop Bar

Στο κέντρο της Αθήνας, με καθηλωτική θέα στην Ακρόπολη και τον λόφο του Λυκαβηττού, το Olympias Rooftop Bar είναι η τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση. Είναι η ταράτσα που σε γεμίζει με συναισθήματα χαράς. Εκτός από τη σύγχρονη αισθητική στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο, η τεράστια λίστα με τα κοκτέιλ και ποτά, αλλά και τα μοναδικά πιάτα που θα βρεις εκεί, θα σε κάνουν να αγαπήσεις το συγκεκριμένο μαγαζί. Εσύ απλώς, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις και να χαθείς στην ομορφιά του αστικού τοπίου.

Αθηνάς 57, Αθήνα