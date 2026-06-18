Στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου η πόλη κινείται ασταμάτητα στους ρυθμούς της καθημερινότητας, υπάρχει ένας τόπος που μοιάζει να ανήκει σε άλλη εποχή. Ένας καταπράσινος, σχεδόν μυστικός κήπος, κρυμμένος στο αίθριο του Alexander’s Lounge, στον πρώτο όροφο του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία. Ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, δάφνες, κυπαρίσσια και αρωματικά λουλούδια, ξεδιπλώνεται ένα κομψό σκηνικό που συνδυάζει αρμονικά τη γαστρονομία, τη φύση και τη διακριτική πολυτέλεια.

Καθώς ο ήλιος δύει πάνω από την πόλη, η ανοιχτή κουζίνα του αιθρίου ζωντανεύει. Ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης και η ομάδα του δημιουργούν ένα μενού εμπνευσμένο από τις γεύσεις και τα αρώματα της Ιταλίας, με απόλυτο σεβασμό στην εποχικότητα και την εξαιρετική πρώτη ύλη. Το «Il Giardino Segreto» δεν είναι απλώς μια καλοκαιρινή γαστρονομική πρόταση αλλά μια αφήγηση γύρω από την αυθεντική comfort κουζίνα, την ελληνική γη και την αξία της αληθινής ποιότητας.

Από την πρώτη χρονιά που το Atrium of Alexander’s Lounge μεταμορφώθηκε σε μια πράσινη όαση ηρεμίας στην πολύβουη καρδιά της Αθήνας, έγινε σημείο συνάντησης για εκείνους που αναζητούν την ουσία. Εξελίσσοντας συνεχώς τη γαστρονομική του ταυτότητα, συνδυάζει εκλεκτά τυριά και αλλαντικά με πιάτα ιταλικής έμπνευσης, φτιαγμένα με κορυφαία ελληνικά προϊόντα από τα νησιά. Στο μενού ξεχωρίζουν η bruschetta με τραγανή focaccia, salsa verde, αντζούγια και πιπεριές κονφί, το ριζότο με γραβιέρα Νιώτισσα, αγκινάρα Τήνου και αυγοτάραχο, καθώς και η πίτσα με μορταδέλα, βουβαλίσια stracciatella και pesto βασιλικού με φιστίκι Αιγίνης.

Ωστόσο, ο πραγματικός πρωταγωνιστής του φετινού καλοκαιριού είναι η ντομάτα.

Ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης, ακολουθώντας τη μαγειρική του διαίσθηση και την ανάγκη του να να διασφαλίσει την ποιότητα της πρώτης ύλης, καλλιεργεί τα τελευταία δύο χρόνια τις δικές του ντομάτες σε συνεργασία με τον καλλιεργητή Νίκο Τσομπάνογλου στις παρυφές του όρους Πατέρας. Σπάνιες ποικιλίες ντομάτας καθώς και άλλα κηπευτικά καλλιεργούνται αποκλειστικά για το ξενοδοχείο, χειρωνακτικά και με φυσικές μεθόδους.

Από αυτές τις μοναδικές ποικιλίες-κειμήλια δημιουργήθηκε ένα ειδικό ένθετο μενού αφιερωμένο στη ντομάτα, μια ωδή στην αυθεντική γεύση του καλοκαιριού. Οι επισκέπτες θα τη δοκιμάσουν σε carpaccio, σε ζυμαρικά, σε δροσερές σαλάτες, αλλά ακόμη και με παγωτό, μέσα από δημιουργίες που αναδεικνύουν τη γλυκύτητα, την οξύτητα και την πολυπλοκότητα του καρπού.

Ιδιαίτερη θέση στην εμπειρία κατέχει και η signature σάλτσα ντομάτας του chef, μαγειρεμένη αργά με ανθό αλατιού και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μέσα σε γυάλινα βάζα, η σάλτσα ανοίγεται μπροστά στους επισκέπτες, μετατρέποντας μια απλή κίνηση σε τελετουργία φιλοξενίας και αυθεντικότητας.

Στο ίδιο πνεύμα αυθεντικότητας και σύνδεσης με την ελληνική παράδοση, το «Il Giardino Segreto» ενσωματώνει φέτος και στοιχεία λαογραφίας μέσα στη γαστρονομική εμπειρία. Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Σπάτων, ο σεφ έχει επιλέξει για το σερβίρισμα του παγωτού fiore di latte με γλυκό του κουταλιού ντοματάκι, χειροποίητα πλεκτά σουβέρ με βελονάκι. Πρόκειται για μια μικρή αλλά ουσιαστική λεπτομέρεια που φέρνει περήφανα τη λαϊκή τέχνη και τη μνήμη της παράδοσης στο σύγχρονο τραπέζι.

Τέλος, η εξαιρετική λίστα κρασιών περιλαμβάνει επιλεγμένες ετικέτες, οι οποίες σερβίρονται και σε ποτήρι, ενώ οι βραβευμένοι bartenders του ιστορικού ξενοδοχείου δημιουργούν δροσιστικά cocktail ειδικά σχεδιασμένα για να συνοδεύσουν το μενού.

Το «Il Giardino Segreto» είναι μια εμπειρία που υπενθυμίζει πως η αληθινή πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Στην ηρεμία ενός κρυφού κήπου, στην εποχικότητα της πρώτης ύλης, στην απλότητα μιας νόστιμης ντομάτας και στις ιστορίες που γεννιούνται γύρω από ένα τραπέζι κάτω από τα δέντρα, στο κέντρο της Αθήνας.

Atrium of Alexander’s Lounge | 11.00 – 02.00

Il Giardino Segreto Menu | 17:30 – 23:30

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Αθήνα, 105 64

Τηλέφωνο: +302103330748