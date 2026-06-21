Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δροσιά, καλή παρέα και παγωμένα ποτήρια. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η πόλη μεταμορφώνεται και οι αυλές, οι ταράτσες και οι πεζόδρομοι γεμίζουν ζωή. Αν ψάχνετε το επόμενο αγαπημένο σας σημείο για να χαλαρώσετε, τότε σας έχουμε παρακάτω καλοκαιρινά στέκια της πρωτεύουσας, που σερβίρουν ψαγμένα κοκτέιλ για να τα απολαύσετε στις δροσερές αυλές και ταράτσες τους.

Taratsa Athens

Με θέα την Ακρόπολη, είναι το Taratsa Athens αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσετε το κοκτέιλ σας.

Μητροπόλεως 60, Αθήνα

Hide & Seek

Εάν αναζητάτε μία εξωτική απόδραση από την καθημερινότητα, τότε θα βρείτε το καταφύγιο σας στο Hide & Seek. Στο βάθος ενός διαδρόμου στην Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, θα ανακαλύψετε μια ατμοσφαιρική, δενδρόφυτη αυλή που θα σας κάνει να ξεχάσετε ότι βρίσκεστε σε απόσταση αναπνοής από την πολύβουη λεωφόρο και θα σας βάλει (ξανά) σε mood διακοπών.

Λεωφόρος Κηφισίας 254

Το Λοκάλι

Η ελληνική παμπ Το Λοκάλι στου Ψυρρή έχει καταρρίψει κάθε προηγούμενο. Με μότο το «local δεν είσαι μόνο στη γειτονιά σου, αλλά όπου νιώθεις σπίτι σου», στην τροπική ταράτσα του, θα απολαύσετε το υπέροχο κοκτέιλ σας

Σαρρή 44, Ψυρρή

Bungalow 7

Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι για εσάς που θέλετε να απολαύσετε το κοκτέιλ σας δίπλα στη θάλασσα, όπως στις διακοπές σας. Στα συν του Bungalow 7, η απίστευτη θέα του.

Λεωφ. Ποσειδώνος 110, Γλυφάδα