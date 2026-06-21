Ογδόντα και πλέον χρόνια μετά την πρώτη επιστημονική περιγραφή του αυτισμού από τον παιδοψυχίατρο Leo Kanner, η επιστήμη έχει διανύσει μια εντυπωσιακή διαδρομή. Η γενετική, η απεικόνιση του εγκεφάλου, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες βιοϊατρικές τεχνολογίες έχουν αποκαλύψει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος και για το πώς εκδηλώνεται το φάσμα του αυτισμού.

Κι όμως, παρά τη θεαματική πρόοδο της επιστήμης, οι μύθοι όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά εξακολουθούν να αναπαράγονται με ανησυχητική ευκολία. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι πρόσωπα με δημόσιο βήμα, η παραπληροφόρηση συνεχίζει να γεννά φόβο, ενοχές και ψεύτικες ελπίδες.

Και το τίμημα δεν είναι θεωρητικό. Το πληρώνουν καθημερινά παιδιά, γονείς και οικογένειες που αναζητούν απαντήσεις.

Από τις «μητέρες-ψυγεία» στη σύγχρονη επιστήμη

Στη δεκαετία του 1950, επικράτησε η καταστροφική θεωρία της «μητέρας-ψυγείου», σύμφωνα με την οποία ο αυτισμός προκαλούνταν από ψυχρές και συναισθηματικά απόμακρες μητέρες. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να καταρριφθεί πλήρως αυτή η θεωρία, η οποία φόρτωσε αδικαιολόγητες ενοχές σε χιλιάδες οικογένειες.

Σήμερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), το CDC και κορυφαία πανεπιστημιακά κέντρα συμφωνούν ότι ο αυτισμός είναι μια σύνθετη νευροαναπτυξιακή κατάσταση, στην οποία συμμετέχουν γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες και η οποία δεν προκαλείται από τον τρόπο ανατροφής ή από την έλλειψη αγάπης.

Μύθος 1: «Υπάρχει επιδημία αυτισμού»

Τα τελευταία χρόνια, οι διαγνώσεις αυτισμού έχουν αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα CDC, περίπου 1 στα 31 παιδιά στις ΗΠΑ διαγιγνώσκεται σήμερα στο φάσμα του αυτισμού. Πρόκειται όμως για «επιδημία»; Οι ειδικοί απαντούν ξεκάθαρα: όχι.

Η αύξηση αντανακλά κυρίως την ευρύτερη κατανόηση του φάσματος, τη βελτίωση των διαγνωστικών εργαλείων, την αυξημένη ευαισθητοποίηση και την έγκαιρη αναγνώριση χαρακτηριστικών που παλαιότερα περνούσαν απαρατήρητα.

Σήμερα, παιδιά και ενήλικες που στο παρελθόν θα χαρακτηρίζονταν απλώς «ιδιαίτεροι», «ντροπαλοί» ή «μοναχικοί», λαμβάνουν πλέον την υποστήριξη που χρειάζονται.

Μύθος 2: «Τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό»

Ίσως ο πιο επικίνδυνος μύθος όλων.

Η θεωρία ξεκίνησε από μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 1998 και αποσύρθηκε αργότερα, καθώς αποδείχθηκε επιστημονικά αβάσιμη και παραπλανητική.

Έκτοτε, περισσότερες από είκοσι μεγάλες μελέτες σε εκατομμύρια παιδιά έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα: Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού.

Το CDC, ο ΠΟΥ, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων και η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία είναι κατηγορηματικοί.

Αντίθετα, ο εμβολιασμός προστατεύει τις εγκύους και τα παιδιά από σοβαρές λοιμώξεις που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Μύθος 3: «Όλοι οι άνθρωποι με αυτισμό είναι ιδιοφυΐες»

Οι κινηματογραφικές ταινίες δημιούργησαν μια εξιδανικευμένη εικόνα σύμφωνα με την οποία όλα τα άτομα με αυτισμό διαθέτουν υπεράνθρωπες ικανότητες. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Ο αυτισμός είναι φάσμα. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.

Ορισμένοι διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες στη μνήμη, στα μαθηματικά ή στη μουσική. Άλλοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία ή χρειάζονται δια βίου υποστήριξη.

Οι ειδικοί του Yale Child Study Center υπενθυμίζουν ότι περίπου το ένα τρίτο των ατόμων στο φάσμα παρουσιάζουν και νοητική αναπηρία, ενώ πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες.

Η μοναδικότητα, όμως, δεν μετριέται με IQ.

Μύθος 4: «Τα άτομα με αυτισμό δεν έχουν συναισθήματα»

Πρόκειται για έναν βαθιά άδικο και απάνθρωπο μύθο.

Οι άνθρωποι στο φάσμα νιώθουν αγάπη, χαρά, λύπη, απογοήτευση, ενθουσιασμό και φόβο όπως όλοι οι άνθρωποι. Αυτό που μπορεί να διαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουν ή επεξεργάζονται αυτά τα συναισθήματα.

Πολλοί αυτιστικοί ενήλικες περιγράφουν ότι βιώνουν τα συναισθήματα με ιδιαίτερη ένταση, αλλά δυσκολεύονται να τα επικοινωνήσουν με τρόπους που θεωρούνται «τυπικοί».

Μύθος 5: «Ο αυτισμός πρέπει να θεραπευτεί»

Ο αυτισμός δεν είναι ασθένεια.

είναι ασθένεια. Δεν είναι γρίπη, ούτε λοίμωξη.

είναι γρίπη, λοίμωξη. Είναι μια διαφορετική νευροαναπτυξιακή κατάσταση.

Γι’ αυτό και όλο και περισσότερες επιστημονικές κοινότητες μιλούν για αποδοχή και υποστήριξη και όχι για «ίαση». Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο να βοηθήσουν το άτομο να αναπτύξει δεξιότητες, να επικοινωνήσει καλύτερα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.

Μύθος 6: «Υπάρχουν θαυματουργές θεραπείες»

Από επικίνδυνες δίαιτες μέχρι υπερβαρικά οξυγόνα και μη αποδεδειγμένες παρεμβάσεις, το διαδίκτυο είναι γεμάτο υποσχέσεις για «θεραπείες». Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: Δεν υπάρχουν θαυματουργές λύσεις.

Αυτό που έχει αποδειχθεί ότι βοηθά είναι η έγκαιρη παρέμβαση, η λογοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η εκπαίδευση, η ψυχολογική υποστήριξη και η εξατομικευμένη προσέγγιση.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πολλές «εναλλακτικές θεραπείες» όχι μόνο δεν ωφελούν, αλλά μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες.

Μύθος 7: «Τα παιδιά με αυτισμό δεν μπορούν να ζήσουν μια πλήρη ζωή»

Ίσως ο πιο σκληρός μύθος.

Η πραγματικότητα τον διαψεύδει καθημερινά.

Άνθρωποι στο φάσμα σπουδάζουν, εργάζονται, δημιουργούν οικογένειες, γράφουν βιβλία, κάνουν έρευνα, διαπρέπουν στις τέχνες, στην τεχνολογία, στις επιχειρήσεις.

Με την κατάλληλη υποστήριξη, την έγκαιρη διάγνωση, την εκπαίδευση και κυρίως με μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες.

Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι ο αυτισμός. Είναι η άγνοια.

Όσο η επιστήμη προχωρά, τόσο περισσότερο γίνεται σαφές ότι ο αυτισμός δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Είναι μια διαφορετική νευροαναπτυξιακή πραγματικότητα, που απαιτεί κατανόηση, αποδοχή και στήριξη.

Και ίσως, ο μεγαλύτερος εχθρός να μην είναι ποτέ η διάγνωση.

Αλλά οι μύθοι, τα στερεότυπα και η παραπληροφόρηση που για δεκαετίες στέρησαν από εκατομμύρια ανθρώπους το πιο αυτονόητο δικαίωμα: Να γίνουν αποδεκτοί γι’ αυτό ακριβώς που είναι.