Ο υπουργός Ηθικής των Ταλιμπάν αρνήθηκε σήμερα οποιαδήποτε «καταπίεση» στην πόλη Χεράτ του Αφγανιστάν (δυτικά), όπου η αστυνομία ηθών κατέστησε αυστηρότερη την εφαρμογή των ενδυματολογικών περιορισμών που επιβάλλονται στις γυναίκες.

«Όλα πάνε καλά στη Χεράτ», υποστήριξε ο υπουργός για την Προώθηση της Ηθικής και Καταστολή της Ανηθικότητας Μοχάμαντ Χαλίντ Χαναφί, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου σε αυτήν τη μεγάλη πόλη στο δυτικό Αφγανιστάν.



«Δεν υπάρχει ούτε καταπίεση ούτε βαρβαρότητα εδώ και τα δικαιώματα των γυναικών αδελφών μας είναι σεβαστά», υπογράμμισε. Στις αρχές Ιουνίου, πολλές γυναίκες, οι οποίες κατηγορήθηκαν πως δεν φορούσαν το τσαντόρ ή την μπούρκα, ρούχα που καλύπτουν ολόκληρο το σώμα, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή στη Χεράτ. Μεταξύ αυτών βρισκόταν μια νοσηλεύτρια της ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα, που καταδίκασε αυτήν την κράτηση.



Την 9η Ιουνίου μια σπάνια διαδήλωση διαμαρτυρίας για τις συλλήψεις αυτές κατεστάλη με τη βία στη Χεράτ, όπου τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Σε εθνική κλίμακα, οι γυναίκες πρέπει να καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το σώμα τους, όταν βγαίνουν από το σπίτι τους, με πολλές να φορούν ένα μακρύ φόρεμα, το αμπάγια, μαζί με μια ισλαμική μαντίλα, όμως όχι αναγκαστικά την μπούρκα ή το τσαντόρ.



Ο υπουργός εκτίμησε πως οι «εχθροί» περιγράφουν τους περιορισμούς ως απορρέοντες από τον νόμο των Ταλιμπάν, όμως πρόκειται για την «εντολή του Θεού». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επικρίσεις για όσα εκτυλίσσονται στη Χεράτ συνιστούν «προπαγάνδα». Οι Αφγανές έχουν αποκλειστεί από πολλά επαγγέλματα μετά την επιστροφή στην εξουσία των Ταλιμπάν το 2021. Δεν έχουν πλέον δικαίωμα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους πέρα από το δημοτικό ούτε να περπατούν στα πάρκα.



Πολλές γυναίκες στη Χεράτ δήλωσαν πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως βγαίνουν έξω αποκλειστικά σε περίπτωση απόλυτης αναγκαιότητας, εξαιτίας του φόβου να συλληφθούν από την αστυνομία ηθών για πιθανές παραβιάσεις του ενδυματολογικού κώδικα.



«Με έχει κυριεύσει ο φόβος και έχω εγκαταλείψει τα πάντα», κατέθεσε μία από αυτές, 27 ετών, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας. Πλέον έχει σταματήσει να παρακολουθεί τα μαθήματα ξένων γλωσσών στα οποία πήγαινε καθημερινά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.