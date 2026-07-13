Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στην Πάτρα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Πέντε Πηγαδιών και στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα γερανοφόρο όχημα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε γειτονικές κατοικίες.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν βρισκόταν κανείς στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Αστυνομίας και μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος προσέφερε προληπτικά τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένη που έμενε σε διπλανή κατοικία.

Ακολουθούν φωτογραφίες: