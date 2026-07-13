Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές αρχές μετά από ένα νέο αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μέιν, το οποίο κατέληξε στον θάνατο ενός ανθρώπου. Στο συμβάν εμπλέκονται άμεσα πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πόλη Μπίντεφορντ. Την είδηση έφερε στο φως ο πρόεδρος της τοπικής Βουλής του Μέιν, Ράιαν Φέκτο, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία αναπαρήγαγαν αμέσως τα αμερικανικά ΜΜΕ. Η νέα αυτή τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ένας ακόμη άνδρας έχασε τη ζωή του από πυρά πράκτορα της ίδιας υπηρεσίας (ICE) κατά τη διάρκεια ενός τυπικού τροχονομικού ελέγχου στο Τέξας, εντείνοντας την ανησυχία για τη δράση των αρχών.

«Σήμερα το πρωί σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Μπίντεφορντ. Ένα άτομο σκοτώθηκε. Ενεπλάκη η ICE. Η πολιτειακή αστυνομία και το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας βρίσκονται τώρα στο σημείο για να συλλέξουν λεπτομέρειες και αναμένουν επίσης έρευνα από το FBI», έγραψε ο Φέκτο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αρχές έκλεισαν έναν δρόμο και αξιωματούχοι του FBI συνδράμουν στην επιχείρηση των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου στον τόπο του εγκλήματος στο Μπίντεφορντ, μια πόλη με πάνω από 21.000 κατοίκους, που βρίσκεται 15 μίλια νότια του Πόρτλαντ και 90 μίλια βόρεια της Βοστώνης.

Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με αξιωματούχους της ICE και του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για σχόλια. Η αστυνομία του Μπίντεφορντ δεν έκανε κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε έρευνα στην ICE, ενώ ο δήμαρχος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για να τοποθετηθεί.



Την περασμένη εβδομάδα, ένας πράκτορας της ICE, πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα στο Χιούστον που αναγνωρίστηκε ως ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, ενώ αστυνομικοί προσπαθούσαν να σταματήσουν το όχημά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.



Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, ανέφερε ότι ο Αραούχο, που παρουσίασε ως Μεξικανικό υπήκοο που βρισκόταν παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψή του στο πλαίσιο επιχείρησης της ICE.



Οι πυροβολισμοί σημειώνονται εν μέσω μιας κλιμακούμενης ομοσπονδιακής καταστολής κατά μεταναστών σε εθνικό επίπεδο, με το περιστατικό στο Χιούστον να πυροδοτεί διαδηλώσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.