Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως επιθυμεί η αδελφή του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδιαστικά το Σάββατο, να αντικαταστήσει αυτόν τον εκλεγμένο αξιωματούχο, σύμμαχο του Ρεπουμπλικανού προέδρου και υπερασπιστή του Ισραήλ και της Ουκρανίας, για τους τελευταίους μήνες της θητείας του.

«Συνέστησα στον κυβερνήτη Χένρι ΜακΜάστερ η ευφυέστατη αδελφή του Λίντσεϊ Γκράχαμ, Νταρλίν, να υπηρετήσει ως προσωρινή γερουσιάστρια της φοβερής πολιτείας της Νότιας Καρολίνας», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Θα ήταν ένας θαυμάσιος φόρος τιμής προς τον Λίντσεϊ, που τη λάτρευε πολύ», συμπλήρωσε.

Ο κυβερνήτης ΜακΜάστερ αναμένεται να ανακοινώσει στις 16.00 τοπική ώρα (23.00 ώρα Ελλάδας) το πρόσωπο που θα αναλάβει αυτό το πόστο έως τον Ιανουάριο.

Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ υπολόγιζε να θέσει υποψηφιότητα για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο στο προπύργιό του στη Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά) και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πρέπει πλέον να οργανώσει έναν νέο γύρο προκριματικών εκλογών για να ορίσει έναν υποψήφιο.

Το γραφείο του γερουσιαστή ανακοίνωσε χθες, στις 02.00 ώρα Ουάσιγκτον, τον θάνατό του αργά το βράδυ του Σαββάτου, «από επιπλοκές μια σύντομης και αιφνίδιας νόσου», αναφέροντας κατόπιν ως αιτία τη ρήξη μιας αορτής εξαιτίας μιας καρδιακής παθολογίας.

Κεντρικό πρόσωπο των οπαδών του παρεμβατισμού στην Ουάσιγκτον, είχε υπερασπιστεί την αμερικανική συμμετοχή στο δεύτερο πόλεμο στον Κόλπο, είχε παροτρύνει τις κυβερνήσεις Μπάιντεν και στη συνέχεια Τραμπ τα τελευταία χρόνια να υποστηρίξουν τον αγώνα του Κιέβου κατά της ρωσικής εισβολής και είχε από καιρό υποστηρίξει μια στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε στον Λίντσεϊ Γκράχαμ «έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και γερουσιαστές» που έχει γνωρίσει και έδωσε εντολή να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στη χώρα έως το επόμενο Σάββατο, σύμφωνα με το ΑΠΕ