Σε χάος εξελίχθηκε ρωσική στρατιωτική άσκηση, όταν ένας στρατιώτης έχασε τον έλεγχο ενός ισχυρού περιστρεφόμενου πολυβόλου, με αποτέλεσμα το όπλο να αρχίσει να γυρίζει ανεξέλεγκτα και άλλοι στρατιώτες να πέφτουν στο έδαφος για να προστατευτούν.



Το δραματικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε ευρέως στα social media, όπου πολλοί το χαρακτήρισαν ως θεαματική αποτυχία εκπαίδευσης. Το υλικό, το οποίο δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα ως προς το πού και πότε τραβήχτηκε, παρουσιάζεται online ως άσκηση ρωσικής κινητής ομάδας πυρός με ένα YakB-12.7, τετρακάνη περιστρεφόμενο πολυβόλο σχεδιασμένο αρχικά για το επιθετικό ελικόπτερο Mi-24 “Hind”.



Το βίντεο ξεκινά με έναν στρατιώτη πίσω από το τοποθετημένο όπλο και έναν ακόμη λίγα μέτρα πιο δίπλα. Στην αρχή η άσκηση μοιάζει φυσιολογική, όμως μέσα σε δευτερόλεπτα η ισχυρή ανάκρουση φαίνεται να υπερνικά τη βάση στήριξης.

Η στιγμή που το όπλο ξέφυγε

Αντί να μένει στραμμένο στον στόχο, το βαρύ πολυβόλο αρχίζει να περιστρέφεται βίαια γύρω από τη βάση του. Ο στρατιώτης που το κρατά παρασύρεται μαζί του, προσπαθώντας απεγνωσμένα να το συγκρατήσει, ενώ η κατασκευή γυρίζει ολοένα και πιο γρήγορα. Καθώς συνεχίζεται η ρίψη, ο χειριστής τινάζεται πάνω από ένα κοντινό εμπόδιο, ενώ το όπλο φαίνεται να εξακολουθεί να πυροβολεί.

Δίπλα του, οι στρατιώτες σκύβουν και τρέχουν μακριά, την ώρα που το πολυβόλο σαρώνει το πεδίο σε μεγάλες καμπύλες. «Η φυσική είναι φοβερή. Ο εκπαιδευτής που πιάνει το καυτό κάνιστρο μετά; Το κερασάκι στην τούρτα», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε ότι η βάση ήταν κακοστημένη, λέγοντας πως το όπλο είχε τοποθετηθεί off-bore και έτσι η ανάκρουση επιτάχυνε την περιστροφή.



Στο τέλος, άλλος στρατιώτης τρέχει προς το όπλο και καταφέρνει να το σταματήσει. Λίγο μετά απλώνει το χέρι προς την κάννη, όμως το τραβά αμέσως πίσω, προφανώς επειδή διαπίστωσε πόσο είχε πυρακτωθεί από τη συνεχή ριπή.



Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ παραμένουν άγνωστα η ακριβής τοποθεσία, η ημερομηνία και οι συνθήκες της άσκησης, σύμφωνα με την Daily Mail.

Δείτε το βίντεο:





