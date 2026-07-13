Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της αποψινής του παρουσίας στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Τώρα Μιλάμε», υποστηρίζοντας ότι δεν επιδεικνύει την απαραίτητη πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Όπως ανέφερε, το πρόβλημα δεν οφείλεται στην έλλειψη δυνατοτήτων αλλά στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. «Δεν είναι ζήτημα αδυναμίας, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την κοινωνία», είπε, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε πως «Γνωρίζουμε όλοι ότι σήμερα, την ώρα που μιλάμε, ένας φοιτητής που θέλει να ταξιδέψει από την Αθήνα στη Μυτιλήνη, αεροπορικώς, πληρώνει περισσότερο από ό,τι ένας φοιτητής που θέλει να επιστρέψει από το Λονδίνο που σπουδάζει στην Αθήνα».

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ακόμη ότι, ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τρία βασικά προβλήματα: την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. «Το πρώτο βάρος είναι το βάρος της ακρίβειας, αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης που βιώνουμε όλοι και όλες, που το γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της διαφθοράς, που είναι τόσο εκτεταμένη όσο ποτέ άλλοτε στον τόπο μας. Και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της κρίσης πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς», σημείωσε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης, υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών έχει κλονιστεί, επισημαίνοντας: «Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς, δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τη δικαιοσύνη. Και όταν η δικαιοσύνη βρίσκεται σε τόσο βαθιά κρίση, τότε η ίδια η δημοκρατία ασφυκτιά. Και ποτέ άλλοτε σε αυτόν τον τόπο δεν είχε έρθει τόσο κοντά η νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη φορά συνέβη αυτό. Και βλέπουμε εμβρόντητοι τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα του μεγάρου Μαξίμου να βγαίνουν σε συνεντεύξεις και να μιλάνε με τη γλώσσα των μαφιόζων».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υπογράμμισε ότι ο πολιτικός φορέας που ηγείται δεν δημιουργήθηκε για να εκφράσει απλώς τη διαμαρτυρία των πολιτών, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας με διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες. «Δεν θέλουμε άλλη μια κυβέρνηση, θέλουμε μια άλλη κυβέρνηση που θα εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, εις βάρος των ελίτ, αλλά προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας», τόνισε.

Yποστήριξε ότι η ΕΛ.Α.Σ., μέσα σε μόλις 50 ημέρες από την ίδρυση της, κατάφερε να δημιουργήσει ξανά κλίμα αισιοδοξίας και προσδοκίας, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις περί σχεδίου αύξησης της φορολογίας. «Εμείς δεν θα έρθουμε να επιβάλουμε περισσότερους φόρους. Θα έρθουμε να επιβάλουμε λιγότερους φόρους στη μισθωτή εργασία, δικαιότερους φόρους στο κεφάλαιο. Αυτή είναι η δική μας λέξη. Αυτή είναι η δική μας λογική. Δεν θα φέρουμε περισσότερους φόρους αλλά δικαιότερους», διαβεβαίωσε.