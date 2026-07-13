Σκηνές ακραίας βίας καταγράφηκαν μέρα μεσημέρι στο Μάντσεστερ, όταν ομάδα κουκουλοφόρων που κινούνταν με μοτοσικλέτες επιτέθηκε με ματσέτες σε δύο άνδρες μέσα σε αυτοκίνητο. Τη στιγμή της επίθεσης, ένας σοκαρισμένος οδηγός που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση κατέγραψε όσα συνέβαιναν με το κινητό του.

Η επίθεση εκδηλώθηκε ενώ το ασημί όχημα είχε σταματήσει σε φωτεινό σηματοδότη στην περιοχή Χιουλμ. Τρεις ένοπλοι δράστες πλησίασαν το αυτοκίνητο ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές.

Χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε λεκτική αντιπαράθεση, ένας από τους κουκουλοφόρους πέρασε τη ματσέτα του μέσα από το παράθυρο του συνοδηγού, ενώ την ίδια στιγμή δεύτερος επιτιθέμενος άρχισε να καταφέρει χτυπήματα από την πλευρά του οδηγού.

Οι δύο άνδρες αντέδρασαν και ακολούθησε άγρια συμπλοκή

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Τα πρώτα δευτερόλεπτα οι δύο επιβαίνοντες έμοιαζαν εγκλωβισμένοι μέσα στο αυτοκίνητο, δεχόμενοι συνεχείς επιθέσεις. Λίγο αργότερα, όμως, βγήκαν από το όχημα και απάντησαν στους δράστες, μετατρέποντας τον δρόμο σε πεδίο μάχης.

Ο οδηγός, που είχε επίσης καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, βγήκε αρχικά άοπλος. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να ρίξει έναν από τους επιτιθέμενους από τη μοτοσικλέτα του, πριν δεχθεί, όπως διακρίνεται στο βίντεο, χτύπημα όταν κινήθηκε προς το μέρος του.

Την ίδια ώρα, ο συνοδηγός πέρασε στην απέναντι πλευρά του αυτοκινήτου κρατώντας τη δική του ματσέτα, προκειμένου να συνδράμει τον οδηγό.

Αφού απομάκρυναν προσωρινά τους δράστες, ο οδηγός επέστρεψε στο όχημα, έψαξε στο εσωτερικό και βγήκε ξανά έχοντας πλέον στα χέρια του ένα μαχαίρι, ώστε να συνεχίσει τη σύγκρουση.

Για λίγα λεπτά, τέσσερις άνδρες βρέθηκαν αντικριστά στη μέση του δρόμου, κρατώντας τις ματσέτες ψηλά και ανταλλάσσοντας διαδοχικά χτυπήματα.

«Σας παρακαλώ, σταματήστε», ακούγεται να φωνάζει ο αυτόπτης μάρτυρας, καθώς η κατάσταση κλιμακώνεται.

«Καλώς ήρθατε στη Βρετανία, όλοι έχουν μαχαίρια», σχολιάζει σοκαρισμένος, παρακολουθώντας τη συμπλοκή.

Έσπασαν το πίσω τζάμι και εξαφανίστηκαν

Στη συνέχεια οι επιτιθέμενοι ανασυγκροτήθηκαν, αναγκάζοντας τους δύο άνδρες να κινηθούν πίσω από το αυτοκίνητό τους.

Ένας από τους κουκουλοφόρους τούς καταδίωξε και παραλίγο να πετύχει έναν από αυτούς με ισχυρό χτύπημα της ματσέτας. Αμέσως μετά χρησιμοποίησε τη λαβή του όπλου για να θρυμματίσει το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου, πριν στραφεί ξανά προς το μέρος του.

«Αυτό είναι που έχουμε να αντιμετωπίζουμε καθημερινά», ακούγεται να λέει ο μάρτυρας, εμφανώς εξοργισμένος και τρομοκρατημένος από όσα διαδραματίζονταν μπροστά του.

Λίγο αργότερα, οι δράστες ανέβηκαν στις μοτοσικλέτες τους και εγκατέλειψαν το σημείο. Ο οδηγός και ο συνοδηγός επέστρεψαν στο αυτοκίνητό τους, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ο ένας από τους δύο έφερε τραύμα στο κεφάλι και αιμορραγούσε.

«Κοιτάξτε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αιμορραγεί, έχει χτυπηθεί στο κεφάλι και επιστρέφει στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι απολύτως εξοργιστικό», σχολιάζει στο τέλος του βίντεο ο αυτόπτης μάρτυρας.