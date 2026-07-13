Οριστική είναι πλέον η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για την μεταγραφή του Τζοέλ Ρόκα στους Πειραιώτες. Μάλιστα, ο 21χρονος εξτρέμ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Ο Ρόκα αποτελούσε την πρώτη επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης με την συμφωνία μεταξύ του Ολυμπιακού και της Τζιρόνα να κλείνει στα 5 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους επίτευξης στόχων άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης.

Καταλυτικό ρόλο στο αίσιο τέλος της υπόθεσης έπαιξε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος πίεσε τη διοίκηση της Ισπανικής ομάδας να τα βρει με τους «ερυθρόλευκους». Έτσι, ο Ρόκα αναμένεται στην Αθήνα τις επόμενες ώρες για να ολοκληρώσει την συμφωνία.

Αμέσως μετά, ο Ισπανός εξτρέμ θα ταξιδέψει για την Ολλανδία, είτε μαζί με την αποστολή είτε μόνος του, προκειμένου να ενσωματωθεί άμεσα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας των Πειραιωτών.

Πλέον ο Ολυμπιακός μετά και την απόκτηση του Ρόκα στρέφει την προσοχή του στα επόμενα μεταγραφικά μέτωπα, με τις προτεραιότητες να είναι ένας κεντρικός χαφ και δύο μπακ (αριστερό και δεξί).