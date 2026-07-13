Νέα στοιχεία για την πολύχρονη έρευνα γύρω από τη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικές αρχές οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο υπόπτων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ερευνητές προχώρησαν σε νέα αξιολόγηση του διαθέσιμου αποδεικτικού υλικού, εξετάζοντας εκ νέου φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, αλλά και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, με στόχο να συνδέσουν συγκεκριμένα πρόσωπα με τους δράστες της επίθεσης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι στις φωτογραφίες

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., στο φωτογραφικό υλικό αποτυπώνονται τρία πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία:

ένας 42χρονος με κόκκινο μαντίλι που καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του,

ένας ακόμη 42χρονος που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο, γυαλιά μυωπίας και μεταφέρει σακίδιο με το λογότυπο του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys (DK),

καθώς και μία 46χρονη, για την οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι πιο περιορισμένα.

Κομβικό ρόλο στη νέα έρευνα διαδραμάτισαν φωτογραφίες που είχαν ληφθεί λίγα λεπτά πριν από την επίθεση από φωτογράφο, ο οποίος βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου «Ιανός», απέναντι από το υποκατάστημα της Marfin.

Παρότι τα πρόσωπα των κουκουλοφόρων δεν διακρίνονταν καθαρά, οι αστυνομικοί είχαν αριθμήσει τα μέλη της ομάδας που εμφανίζονταν στις εικόνες, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις τους και να προχωρήσουν σε μεταγενέστερες συγκρίσεις.

Η αντιπαραβολή με φωτογραφίες από διακοπές

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε η αντιπαραβολή των συγκεκριμένων εικόνων με φωτογραφικό υλικό που είχε κατασχεθεί το 2020 στο πλαίσιο άλλης δικογραφίας. Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν παρέα ατόμων σε διακοπές το 2009, έναν χρόνο πριν από την επίθεση στη Marfin.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, οι ερευνητές εντόπισαν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονταν στις φωτογραφίες των διακοπών και όσων είχαν καταγραφεί στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου 2010.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση

Οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με την έρευνα, δύσκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν τυχαία.

Μεταξύ αυτών ήταν:

ο σωματότυπος των υπόπτων,

τα καπέλα και τα γυαλιά που φορούσαν,

τα παπούτσια,

καθώς και τα σακίδια πλάτης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε σε χειροποίητα ζωγραφισμένα σακίδια, τα οποία χαρακτηρίζονται στη δικογραφία ως μοναδικά και λειτούργησαν ως βασικά στοιχεία ταυτοποίησης. Σε μία περίπτωση, οι ερευνητές εντόπισαν κοινό κόκκινο έμβλημα στο σακίδιο, καθώς και χαρακτηριστικούς ανοιχτόχρωμους κυκλικούς σχηματισμούς στον ιμάντα.

Σε άλλη περίπτωση, εξετάστηκαν το μέγεθος του σακιδίου, η διάταξη των εξωτερικών θηκών και το πορτοκαλί υφασμάτινο κάλυμμα του φερμουάρ, στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, παρουσίαζαν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ των φωτογραφιών.

Η νέα αξιολόγηση του φωτογραφικού υλικού, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων για την πολύνεκρη επίθεση στη Marfin, υπόθεση που παρέμενε ανεξιχνίαστη για 16 χρόνια.