Η 46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τον εμπρησμό της Marfin, επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit – NEU). Η 46χρονη, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, καταζητείτο από τις ελληνικές αρχές για υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα το 2010.

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, καταλήγει η δήλωση της NCA στο ΑΜΠΕ.

Η ίδια, μέσω της δικηγόρου της, είχε διαμηνύσει μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι είναι μέσα στις προθέσεις της να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθότι δηλώνει αθώα, αλλά η ενεργοποίηση της «ερυθράς αγγελίας» -μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψής της- πρόλαβε την όποια πρόθεση είχε.

Να σημειωθεί ότι πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως η δικογραφία περιλαμβάνει οπτικό υλικό στο οποίο η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα σε έναν από τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ μαρτυρική κατάθεση αναφέρει ότι κρατούσε σακίδιο με βόμβες μολότοφ. Από το σακίδιο αυτό φέρονται να βγήκαν οι βόμβες μολότοφ που είχαν ως αποτέλεσμα τον δολοφονικό εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin στην οδό Σταδίου.