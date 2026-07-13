Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, καθώς συνεχίζονται οι προσελεύσεις ασθενών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει συνολικά 30 ασθενείς, οι οποίοι, όπως αναφέρει, επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά ότι έχουν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας.

Οι ασθενείς εμφάνισαν έντονα συμπτώματα, όπως υψηλό πυρετό, εμετούς και διάρροια, ενώ 12 από αυτούς κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτούν.

Προβληματισμός για πιθανή κοινή πηγή μόλυνσης

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, οι ασθενείς δεν φαίνεται να έχουν κάποια μεταξύ τους σύνδεση ούτε να κατανάλωσαν όλοι γεύμα στον ίδιο χώρο, γεγονός που εντείνει τις υποψίες για πιθανή διακίνηση μολυσμένου προϊόντος μέσω της αγοράς.

Όπως επισημαίνει, υπάρχουν ενδείξεις ότι η πηγή της μόλυνσης ενδέχεται να σχετίζεται με προϊόν κρέατος που διατέθηκε στην αγορά και ήταν επιμολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής της συγκεκριμένης παρτίδας και να αποσυρθούν τα ενδεχομένως μολυσμένα προϊόντα από την αγορά, προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση νέων περιστατικών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί πως πρόκειται για μολυσμένη παρτίδα προϊόντων, αυτή δεν αποκλείεται να έχει διατεθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές που να επιβεβαιώνει την πηγή της μόλυνσης ή την ανάκληση συγκεκριμένου προϊόντος.