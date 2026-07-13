Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 44χρονος στην Κύπρο, καθώς κατηγορείται ότι βίασε και κακοποίησε την πεθερά του.

Σύμφωνα με το philenews.com, ο άνδρας οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών και εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης κράτησής του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Όπως προκύπτει από τη σχετική καταγγελία, ο 44χρονος φέρεται να μετέβη στην οικία όπου διαμένει η 58χρονη πεθερά του και ακολούθως να προέβη σε πράξεις που διερευνώνται από τις Αρχές ως σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η 58χρονη φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι ανάλογο, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα ο ύποπτος τής ζητούσε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή, ενώ η ίδια αρνείτο. Όπως κατήγγειλε, ωστόσο, ο 44χρονος φέρεται να προέβαινε σε άλλες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

Μετά την καταγγελία, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου, ο οποίος κατά την ανάκρισή του προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι διερευνώνται από τους ανακριτές. Ο ίδιος αρνείται ότι διέπραξε βιασμό σε βάρος της 58χρονης, ωστόσο, φέρεται να ανέφερε ότι διακατέχεται από έντονη σεξουαλική ορμή, ενώ παραδέχθηκε ότι προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε δύο περιπτώσεις.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ η 58χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Οι ανακριτές έχουν επίσης στην κατοχή τους συγκεκριμένο υλικό το οποίο αξιολογείται ως μέρος του ανακριτικού έργου.