Μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για περίπου 30 λευκές φάλαινες (μπελούγκα), οι οποίες παρέμεναν εγκλωβισμένες στο θεματικό πάρκο Marineland, στον Καναδά, μετά το οριστικό κλείσιμό του.

Η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το σχέδιο επείγουσας μεταφοράς των ζώων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή τους σε πιστοποιημένα ενυδρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ισπανία.

Το Marineland, που βρίσκεται στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, στην επαρχία του Οντάριο, διέκοψε τη λειτουργία του το 2024, έπειτα από σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έντονη κριτική σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης, η διοίκηση του πάρκου είχε προειδοποιήσει από τον περασμένο Οκτώβριο ότι, εάν δεν εγκρινόταν η μεταφορά των μπελούγκα, θα αναγκαζόταν να προχωρήσει ακόμη και σε ευθανασία τους, καθώς αδυνατούσε να διασφαλίσει τη μακροχρόνια φροντίδα τους. Παράλληλα, στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν ότι από το 2019 έως σήμερα έχουν πεθάνει περίπου 20 λευκές φάλαινες στις εγκαταστάσεις του πάρκου.

Πού θα μεταφερθούν οι μπελούγκα

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι περισσότερες φάλαινες θα μεταφερθούν σε πέντε διαπιστευμένα ενυδρεία.

Συγκεκριμένα:

28 μπελούγκα θα φιλοξενηθούν σε τέσσερις εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Georgia Aquarium στην Ατλάντα, το Shedd Aquarium στο Σικάγο και δύο πάρκα SeaWorld, στο Σαν Ντιέγκο και στο Σαν Αντόνιο.

Δύο ακόμη μπελούγκα θα μεταφερθούν στο Oceanogràfic València, στην Ισπανία.

Πριν από τη μεταφορά τους, όλα τα ζώα θα υποβληθούν σε κτηνιατρικούς ελέγχους από τις αρμόδιες καναδικές αρχές, ενώ ειδικές ομάδες φροντίδας από τα ενυδρεία θα ταξιδέψουν στον Καναδά για να αξιολογήσουν την κατάσταση της υγείας τους και να προετοιμάσουν το ταξίδι τους.

Πολυήμερη επιχείρηση με συνεχή παρακολούθηση

Η μεταφορά των θαλάσσιων θηλαστικών αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, καθώς απαιτείται ειδικός σχεδιασμός για την ασφάλεια και την ευζωία τους.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της κοινοπραξίας των αμερικανικών ενυδρείων που συμμετέχουν στην επιχείρηση, μετά την άφιξή τους στους νέους χώρους φιλοξενίας οι μπελούγκα θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη διατροφή, ελεγχόμενες συνθήκες νερού και συνεχή κτηνιατρική παρακολούθηση.

Η απόφαση έρχεται περίπου οκτώ μήνες μετά την απόρριψη αιτήματος του Marineland για τη μεταφορά των 30 μπελούγκων στο ενυδρείο Chimelong Ocean Kingdom, στην Κίνα. Η καναδική κυβέρνηση είχε επικαλεστεί τη νομοθεσία του 2019, η οποία απαγορεύει τη διατήρηση φαλαινών και δελφινιών σε αιχμαλωσία για σκοπούς ψυχαγωγίας, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη μεταφορά δεν ήταν συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο.