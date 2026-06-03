Σκηνές που προκαλούν έντονες αντιδράσεις καταγράφηκαν και φέτος στα Νησιά Φερόε, όπου εκατοντάδες φάλαινες θανατώθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας παράδοσης που είναι γνωστή ως «Γκρινταντράπ» (Grindadrap ή «Grind»). Οι ακτές του αρχιπελάγους στον Βόρειο Ατλαντικό βάφτηκαν κόκκινες από το αίμα των ζώων, ενώ πλήθη κατοίκων, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, παρακολουθούσαν τη διαδικασία.

Η «Γκρινταντράπ» αποτελεί παράδοση που ανάγεται στην εποχή των Βίκινγκς και περιλαμβάνει τον εντοπισμό φαλαινών και δελφινιών, τα οποία περικυκλώνονται από σκάφη και οδηγούνται σε ρηχά νερά. Τα ζώα, εμφανώς τρομοκρατημένα, εξωθούνται στις ακτές, όπου ψαράδες τα θανατώνουν με μαχαίρια. Σύμφωνα με την παράδοση των Νήσων Φερόε, το κρέας και το λίπος τους καταναλώνονται από τους κατοίκους, στο πλαίσιο ενός εθίμου που διατηρείται εδώ και περίπου 1.000 χρόνια.

Κάθε καλοκαίρι, εικόνες από το αιματηρό κυνήγι προκαλούν διεθνή κατακραυγή, με υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων να καταδικάζουν έντονα την πρακτική και να τη χαρακτηρίζουν βάρβαρη. Από την άλλη πλευρά, οι αρχές των Νήσων Φερόε, αυτόνομης επικράτειας της Δανίας, υποστηρίζουν ότι η «Γκρινταντράπ» αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και ότι προσφέρει δωρεάν τροφή στην τοπική κοινότητα.

Στις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τη φετινή τελετουργία, δεκάδες πτώματα ζώων φαίνονται παρατεταγμένα κατά μήκος της ακτής, ενώ το αίμα τους χύνεται στη θάλασσα. Ψαράδες διακρίνονται να βρίσκονται μέσα στο νερό, το οποίο έχει αποκτήσει έντονο κόκκινο χρώμα, ενώ πτερύγια ζώων εξακολουθούν να προεξέχουν από την επιφάνεια.

Παράλληλα, μικρά παιδιά παρακολούθησαν το γεγονός μαζί με τους γονείς τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ήρθαν ακόμα και σε επαφή με τα νεκρά ζώα. Αν και δεν υπάρχουν επίσημες ποσοστώσεις για τον αριθμό των ζώων που θανατώνονται κάθε χρόνο, προηγούμενες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περισσότερα από χίλια θαλάσσια ζώα σκοτώνονται ετησίως στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρακτικής.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για την περσινή χρονιά, εκτιμάται ότι θανατώθηκαν 814 μακρόπτερες φάλαινες και δελφίνια. Στο φυσικό τους περιβάλλον, τα θηλυκά των μακρόπτερων φαλαινών μπορούν να ζήσουν έως και 60 χρόνια, ενώ τα αρσενικά φτάνουν σε ηλικία έως και 45 ετών.

Όπως συμβαίνει με όλα τα κητώδη, οι μακρόπτερες φάλαινες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ζωής και της ισορροπίας των ωκεανών, σύμφωνα με την Daily Mail. Η περίοδος αναπαραγωγής και ζευγαρώματος πραγματοποιείται συνήθως από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, ενώ ένα μόνο μικρό γεννιέται κάθε τρία έως έξι χρόνια.

Επιπλέον, τα μεγαλύτερης ηλικίας θηλυκά που δεν αναπαράγονται συμμετέχουν στη φροντίδα των νεογνών μέσα στην ομάδα, συμβάλλοντας στην επιβίωση και ανάπτυξη των νεαρών ζώων.