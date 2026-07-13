Μια ανάσα από την Πόρτο βρίσκεται ο Ιν Μπέομ Χουάνγκ μετά την καλή του παρουσία στο Μουντιάλ 2026 σύμφωνα με την «A Bola».

Ο Νοτιοκορεάτης μέσος συμφώνησε με τον Πορτογαλικό σύλλογο με συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Το μόνο που μένει είναι η θετική απάντηση της Φέγενορντ. Ο Ιν Μπέομ Χουάνγκ βρίσκεται στην ομάδα του Ρότερνταμ την τελευταία διετία και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.

Την περσινή σεζόν ο Χουάνγκ πραγματοποίησε 24 συμμετοχές με την Ολλανδική ομάδα, έχοντας 1 γκολ και 5 ασίστ, ενώ μετά από την παρουσία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23 (40 συμμετοχές 5 γκολ και 4 ασίστ), αγωνίστηκε και στον Ερυθρό Αστέρα.