Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν τη Δευτέρα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου Άμπχα στη Σαουδική Αραβία, ως αντίποινα για αεροπορικές επιδρομές τις οποίες αποδίδουν στο Ριάντ και οι οποίες έπληξαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαναά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ωστόσο, η επίθεση σηματοδοτεί τη σοβαρότερη κλιμάκωση μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και αρκετά χρόνια, από την περίοδο που ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός πραγματοποιούσε αεροπορικά πλήγματα σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι.

🚨 ABHA AIRPORT KNOCKED OUT



Houthi missile strikes have left scenes of destruction at Saudi Arabia’s Abha Airport, forcing it out of service.



A clear warning: Saudi airspace is no longer untouchable.



Is a new Saudi–Houthi war beginning?#SaudiArabia #Yemen #Houthis #Breaking pic.twitter.com/zLNWgKp34c — NGO-SUGAR (@ngosugartp) July 13, 2026

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν προχώρησαν σε άμεσο σχόλιο σχετικά με τις καταγγελίες για τις αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Scenes of destruction at Abha Airport after Houthi missile strikes. pic.twitter.com/LsFah9HOVd — China Times (@ChinaTimesX) July 13, 2026

Ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων των Χούθι, ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του στο Telegram, προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις μέσω του σαουδαραβικού εναέριου χώρου, υπογραμμίζοντας ότι οι προειδοποιήσεις αυτές θα πρέπει να ληφθούν «σοβαρά υπόψη μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σαναά».

Νωρίτερα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης είχε ανακοινώσει ότι τα πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σαναά είχαν στόχο να αποτρέψουν την προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους.

Οι Χούθι δεσμεύτηκαν ότι θα απαντήσουν στην επίθεση, η οποία αποτελεί το πρώτο μεγάλο επεισόδιο κλιμάκωσης στις σχέσεις τους με τη Σαουδική Αραβία έπειτα από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας.

Την ίδια ώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως για τις εξελίξεις, με τα μέλη του να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή.

«Η Υεμένη και η ευρύτερη περιοχή δεν μπορούν να αντέξουν έναν ακόμη κύκλο κλιμάκωσης», δήλωσε στο 15μελές Συμβούλιο ο βοηθός γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις, Χάλεντ Χιάρι, προσθέτοντας ότι «καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά σε διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών».