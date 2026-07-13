Ο πρώτος μήνας του έγγαμου βίου στάθηκε αφορμή για τη Δανάη Μπάρκα να μοιραστεί νέο φωτογραφικό υλικό από τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η παρουσιάστρια και ηθοποιός παρουσίασε εικόνες από την προετοιμασία, την τελετή και το γαμήλιο γλέντι, συνοδεύοντάς τες με ένα προσωπικό κείμενο γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και σκέψεις για τη νέα της ζωή.

Η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στην αγάπη, στον αλληλοσεβασμό και στη σημασία της ειλικρίνειας μέσα σε μια σχέση, ενώ έδωσε και τη δική της συμβουλή για τους καλεσμένους ενός γάμου, τονίζοντας ότι ένα ζευγάρι πρέπει να έχει δίπλα του μόνο ανθρώπους που χαίρονται πραγματικά με τη χαρά του.

Η ίδια είχε παντρευτεί τον Φάνη Μπότση σε μια ρομαντική τελετή στη Μεσσηνία, ενώ η γιορτή που ακολούθησε συνεχίστηκε έως τις πρωινές ώρες.

Ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών» ήταν η Μαρία Μπεκατώρου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Άρης Καβατζίκης, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, ο Αντρέας Γεωργίου με τη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου, η Αννίτα Πάνια, ο Νίκος Κοκλώνης, η Νίκη Κεραμέως και η Μαρία Φραγκάκη.

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«1.) Ένας μήνας “γυναίκα του”.

Και ναι, σε μια χρονιά άλλα ντ’άλλα, σ’ένα καλοκαίρι που ΜΟΝΟ αυτό δεν προμήνυε, δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί (αρχικά!) κάπως ενώθηκαν μέσα στην τρέλα και τα γέλια και συνέβη αυτό.

2.) Αν ξυπνάς έτσι μετά από πάρτυ, κάτι πήγε καλά.

3.) Προ των πυλών -κυριολεκτικά.

4.) Σύζυγοι

5.) Συρτό στα δύο κι όλοι όρθιοι.

6.) Οι καλύτεροι καλεσμένοι είναι αυτοί που ξέρεις ότι χαίρονται με την χαρά σου. Γαμήλιο tip: κάλεσε στο γάμο σου ΜΟΝΟ όσους θες εσύ κι ο/η σύντροφος σου. ΚΑΝΕΝΑΝ πρέπει ΚΑΝΕΝΑΝ υποχρέωση. Αυτούς που θα σε γιορτάσουν και θα κάνετε μαζί πάρτυ. Έτσι θα το χαρείς κι έτσι θα το χαρούν.

7.) Ή δείχνουμε βέρες ή μουντζώνουμε τους εαυτούς μας ο χρόνος θα δείξει.

8.) Βιβάλντι. Ή αλλιώς έβρεξε, πάγωσε, ζέστανε, φύσηξε. Όλες οι εποχές σε 12 ώρες. Αλλά όλα με το μέρος μας (και με κουβέρτες απ το ξενοδοχείο)

9.) Μήνυση από τους @mirodesigners που φορούσα πέπλο και νυφικό 3 μέρες σερί στο σπίτι. (Τώρα μου το πήραν για καθαριστήριο γιατί 15αυγουστο ψήνομαι να το βάλω στο πανηγύρι του Κάμπου)

10.) Η κΟμπάρα στο σωστό mood.

11.) Γαϊτανάκι . Η @mary_giatra έτρεχε τελευταία στιγμή να κόψει κορδέλες για κάθε τρέλα που μου ερχόταν στο μυαλό. Αλλά γι αυτό είναι η καλύτερη.

12.) Ριγιούνιον καμαρινιού προετοιμασίας (ο Αλεξανδρόπουλος ήρθε αργότερα δυστυχώς) με @garyfallia_oroklou @ @stamatogiannopoulou . Όπως ακριβώς με ετοίμαζαν στο πρωινό. Με κόπο αλλά κέφι

13.) Mr&Mrs Botsi.

Υ.Γ : Ναι, έχω ακόμα χιλιάδες μηνύματα σε ίνσταγκραμ,Viber, WhatsApp, κινητό και παντού. Θα απαντήσω αλήθεια και σας ευχαριστώ για την αγάπη σε καιρούς που δεν είναι δεδομένη.

Υ.Γ2: Εύχομαι σε κάθε κορίτσι εκεί έξω να βρει εκείνον που θα κάνουν μαζί τρέλες, που θα αλλάζουν μαζί, που θα κυνηγάνε νέα όνειρα και περιπέτειες και που θα κοιμούνται το βράδυ αγκαλιά με σεβασμό & ειλικρίνεια. Εύχομαι σε κάθε αγόρι να καταλάβει ότι μάγκα σε κάνει η αυθεντικότητα, η αλήθεια, η τρυφερότητα και η φροντίδα σε σένα και στους γύρω σου και να βρει ένα κορίτσι να του κρατάει το χέρι στα εύκολα και στα δύσκολα.

Υ.Γ 3: Γλεντήστε την ζωή γιατί χανόμαστε. Μια είναι άλλωστε και αξίζει να τα ζούμε όλα», έγραψε.