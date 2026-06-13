Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν σήμερα με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Μεσσηνία, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Μάλιστα, ο ηθοποιός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης ήταν αυτός που συνόδευσε τη Δανάη Μπάρκα μέχρι την εκκλησία, όπου την παρέδωσε στους γονείς της και εκείνοι με τη σειρά τους στον γαμπρό.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι Μαρία Μπεκατώρου, Μαρία Καβογιάννη, Άρης Καβατζίκης και Μαρία Φραγκάκη.

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Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (12/6), το ζευγάρι διοργάνωσε ένα πάρτι λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Συγγενείς και στενοί φίλοι έδωσαν το «παρών» στη γιορτή, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση.