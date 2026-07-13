Δικαστήριο στις ΗΠΑ ακύρωσε σήμερα τον διακανονισμό που είχε πετύχει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την Εφορία, ο οποίος φέρεται να παρείχε στις εταιρείες του ευρεία φοροασυλία και να περιόριζε τους φορολογικούς ελέγχους.

Η υπόθεση συνδεόταν και με τη δημιουργία ταμείου άνω του 1,8 δισ. δολαρίων, το οποίο προοριζόταν να αποζημιώσει τα υποτιθέμενα θύματα της εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το σχέδιο, ωστόσο, εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια.



Η δικαστική εξέλιξη αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τις φορολογικές διευθετήσεις του Τραμπ και το εύρος της προστασίας που είχε εξασφαλίσει για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Η δικαστής Καθλίν Ουίλιαμς έκρινε ότι ο Τραμπ και η IRS, την οποία ελέγχει ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ήταν πραγματικά αντίδικοι, όπως απαιτείται από το Σύνταγμα στις αστικές υποθέσεις.



Η Ουίλιαμς παρέπεμψε έναν δικηγόρο του Τραμπ που ασχολήθηκε με την υπόθεση και υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης που υπέγραψαν τη συμφωνία στις αρχές του δικηγορικού συλλόγου για να κρίνουν αν οι ενέργειές τους παραβίασαν τους κανόνες δεοντολογίας.



«Η ενέργεια αυτή δεν αφορούσε ποτέ έναν αντίδικο που ζητούσε τη δικαστική επίλυση ενός νομικού ζητήματος ή μια πραγματική διαφωνία», έκρινε η δικαστής.



Αντιθέτως, ήταν μια απόπειρα «να παρασχεθεί κάποιου είδους νομιμότητα σε μια συμφωνία για τη χορήγηση ασυλίας σε πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται με τον πρόεδρο και να δεσμευτούν δισεκατομμύρια δολάρια των Αμερικανών φορολογουμένων για να αποζημιωθούν αιτιάσεις οι οποίες δεν προσδιορίζονται από τον νόμο», τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.