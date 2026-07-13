Το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρέσβη στη Χάγη, σε μια κίνηση που ανεβάζει εκ νέου την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες με φόντο τις κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία.

Την αποκάλυψη έκανε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπέρεντνσεν στο πρακτορείο ANP, λίγο μετά την ανακοίνωση των συμμάχων του ΝΑΤΟ, οι οποίοι καταδίκασαν τις κακόβουλες δραστηριότητες της Μόσχας στον κυβερνοχώρο.



Σύμφωνα με τη Συμμαχία, οι επιθέσεις αυτές στοχεύουν στη δολιοφθορά κρίσιμων υποδομών και κυβερνητικών φορέων, εντείνοντας την ανησυχία για τη ρωσική ψηφιακή απειλή στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης διεύρυνε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε σχέση με τις κυβερνοεπιθέσεις.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας δήλωσε στο ANP ότι οι δραστηριότητες της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο αφορούν την παραβίαση ιδιωτικών καμερών κατά μήκος διαδρομών μέσω των οποίων μεταφέρεται στρατιωτικός εξοπλισμός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.