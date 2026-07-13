Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Τάχα Αλί για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής ταξίδεψε από την Κοπεγχάγη και έφτασε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον «δικέφαλο του βορρά».

Με την άφιξή του θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αποτελώντας ακόμη μία ακόμα προσθήκη στο ρόστερ που διαμορφώνεται ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 28χρονος εξτρέμ της Μάλμε, γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1998 στο Σπάνγκα της Σουηδίας. Τη σεζόν 2025 στην Allsvenskan κατέγραψε δύο γκολ και δύο ασίστ σε 26 συμμετοχές, ενώ στο Europa League 2025/26 αγωνίστηκε σε τέσσερις αγώνες, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ.

Επίσης, συμμετείχε και στο Μουντιάλ 2026 με τη Σουηδία, αγωνιζόμενος ως αλλαγή απέναντι στη Γαλλία και την Ολλανδία.