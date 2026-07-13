Στο περιθώριο της παρουσίασης των εμφανίσεων του Παναθηναϊκού στο Δημαρχείο της Αθήνας, ο Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε για το νέο γήπεδο του «τριφυλλιού» στον Βοτανικό και ευχήθηκε πολλά τρόπαια στην ομάδα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων παράλληλα τόνισε πως το νέο γήπεδο είναι ουσιαστικά ο καταλύτης για να γίνει η Αθήνα μία πράσινη πρωτεύουσα και να εξελιχθεί.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Δούκας:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε τον Παναθηναϊκό, ομάδα της καρδιάς και της πόλης μας. Έχει μεγάλη σημασία και τιμή ότι θα παρουσιαστούν εδώ οι φανέλες. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο και βρίσκεται μπροστά σε μία σεζόν που θα έχει πολλές μεγάλες επιτυχίες και συνολικά σε μία περίοδο που θα αναβαθμίσει πάρα πολύ το ποδοσφαιρικό τμήμα και όχι μόνο.

Είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε πίσω μας την Ακρόπολη και θα την βλέπουμε από το νέο μας γήπεδο το οποίο τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είναι εξαιρετικό, είναι νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40 χιλιάδες κόσμο και βρίσκεται σε μία περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είναι μόλις 10 λεπτά από εδώ.

Ουσιαστικά ο καταλύτης για να γίνει η Αθήνα μία πράσινη πρωτεύουσα και να εξελιχθεί, σκεφτείτε ότι η περιοχή γίνεται μία περιοχή που θα φιλοξενεί την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και πολύ πράσινο και το γήπεδο του ερασιτέχνη. Εύχομαι σε όλους καλή σεζόν και πολλά τρόπαια.

Ελπίζω να είμαι γουρλής για την ομάδα και με την νέα φανέλα να έχουμε πολλά τρόπαια. Είμαστε στο δημαρχιακό μέγαρο και υποδεχόμαστε την ομάδα της πόλης μας. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει επίπεδο, δεν είναι μόνο οι πολύ ωραίες εμφανίσεις που είδαμε, διότι συνολικά η ομάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Έχει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και πολύ καλό κλίμα.

Το έχω δει και εγώ περίπου μια ώρα που είμαι εδώ και βλέπω τους ποδοσφαιριστές και τον τρόπο που συζητάνε με το προπονητικό τιμ. Πολλοί νέοι παίκτες και βεβαίως είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι καθώς πίσω μας βλέπουμε την ακρόπολη, εδώ από την ταράτσα, αλλά δεν θα χορταίνουμε να την βλέπουμε και από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον ελαιώνα που θα είμαστε σε περίπου έναν χρόνο από τώρα και η ομάδα με αυτόν το τρόπο θα ενισχυθεί εξαιρετικά.

40.000 θέσεις, υπερσύγχρονο σε μια περιοχή στα 10 λεπτά από εδώ. Μια πράσινη περιοχή, όχι μόνο για την ομάδα γιατί συνολικά θα έχει πάρα πολύ πράσινο. Αναβαθμίζεται όλη η Αθήνα με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και το γήπεδο του ερασιτέχνη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί ξεκινάει η σεζόν εντυπωσιακά από το δημαρχιακό μέγαρο με την ομάδα μας.

Το παλεύουμε καθημερινά, είναι μια απίστευτη προσπάθεια. Όταν ξεκίνησα όλοι λέγανε: Δήμαρχε υπάρχει πιθανότητα αυτό το πράγμα να ξεκινήσει; Και τώρα όλοι λένε πότε θα είναι έτοιμο. Πάμε βάση χρονοδιαγράμματος, έχουμε κάθε πέμπτη σύσκεψη στον χώρο του γηπέδου και θα είμαστε έτοιμοι το ‘27 η ομάδα να είναι στον αγωνιστικό χώρο και βεβαίως να χαρούμε όλοι τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Όλες οι ομάδες το αξίζουν, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και του αξίζει αυτό το γήπεδο, όπως αξίζει και στην πόλη μας».