Τις αναμενόμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ, τη συζήτηση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων, το αίτημα για επαναφορά της 13ης-14ης σύνταξης και την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων κατά της ακρίβειας, με αυξήσεις στους μισθούς, εστίασε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews

Αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις, ενόψει και των επερχόμενων εκλογών, θυμίζοντας ότι «σήμερα το ΚΚΕ είναι η τρίτη πολιτική δύναμη και η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία είναι αρραγής κι εκεί που ετάχθη: Να υπερασπίζεται το λαϊκό εισόδημα, τα λαϊκά εργατικά δικαιώματα».

«Φαίνονται τα αποτελέσματα της κλοπής, της ληστείας που έχει γίνει πάνω στους συνταξιούχους. Μην ξεχνάμε ότι το αίτημα για την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης – εμείς το έχουμε στην ατζέντα, στις ιεραρχήσεις – αυτή η ληστρική κλοπή των μνημονιακών νόμων και των μνημονιακών κυβερνήσεων πρέπει να σταματήσει», είπε ο κ.λ Σοφιανός και υποστήριξε πως μπορούν να βρεθούν τα χρήματα «γιατί πρέπει να συγκρουστούμε με μια πολιτική, όχι μόνο του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων».

«Την ακούμε συχνά και από το κόμμα Τσίπρα, “λοιπό” ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη συζήτηση περί των “κοστολογημένων προγραμμάτων”. Δηλαδή θεωρούν δεδομένη αυτή την οικονομική πολιτική, δεδομένες τις δεσμεύσεις που έχουν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, δεδομένα τα δισεκατομμύρια που δίνουν για να τροφοδοτούν τη λεγόμενη επιχειρηματικότητα, δηλαδή την τρελή κερδοφορία», τόνισε το μέλος του ΠΓ του ΚΚΕ.

Υποστήριξε δε πώς «αν δεν συγκρουστούμε με αυτή τη λογική, με αυτή την οικονομία, με αυτή την πολιτική, δεν μπορούμε να βρούμε άσπρη μέρα. Θα περιμένουμε τα ψίχουλα τα οποία θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τα υπόλοιπα “κοστολογημένα” προγράμματα των άλλων κομμάτων, τα οποία θα εξανεμίζονται».

«Πρέπει να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική στην καρδιά της, στον πυρήνα της, στην καπιταλιστική κερδοφορία, σε αυτή την οικονομία, η οποία έχει διαμορφώσει ένα κράτος εχθρικό για τη δική μας καθημερινότητα. Η δυνατότητα όμως αυτό το κράτος να προστρέχει, να στηρίζει επιχειρηματίες, να στηρίζει ΑΠΕ, να στηρίζει “πράσινες μεταβάσεις” και “πολεμικές οικονομίες”, να δίνει δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, είναι αποδεδειγμένη», συμπλήρωσε ο κ, Σοφιανός.

Εξηγώντας τις θέσεις του ΚΚΕ είπε πως χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, με αυξήσεις στους μισθούς μέσα από συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή κατάργηση μνημονιακών νόμων, οι οποίες τις απαγορεύουν ενώ σημείωσε ότι το ΚΚΕ προτείνει κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, των ειδικών φόρων στα ενεργειακά προϊόντα, ο οποίος είναι νόμος για τα άλλα κόμματα.

Σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές, το μέλος του ΠΓ του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι «το ΚΚΕ κάνει επίθεση απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, η οποία με διαφορετικές εκφράσεις υλοποιείται και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από διαδοχικές κυβερνήσεις. Ο ένας στρώνει, ο άλλος συνεχίζει από εκεί όπου έστρωσε. Το κρίσιμο, λοιπόν, ζητούμενο είναι αυτό που αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία ενός κόσμου ότι δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση, να κατανοηθεί ότι απαιτεί κοινωνικές αλλαγές. Απαιτεί κοινωνική σύγκρουση, με αυτή την οικονομία, με αυτό το κράτος, με αυτή την εξουσία».