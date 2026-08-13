Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές στην βαυαρική πόλη Τρόϊχτλινγκεν δεν περιείχε εκρηκτικά, παρά τους αρχικούς φόβους.

Νωρίτερα σήμερα, κτίρια που βρίσκονταν κοντά στο σημείο που εντοπίσθηκε το αντικείμενο στην πόλη Τρόϊχτλινγκεν εκκενώθηκαν για να απομακρυνθεί με ασφάλεια το αντικείμενο από ρομπότ.

Entwarnung in #Treuchtlingen

"Rohrbomben-Attrappe" legte Bahnverkehr lahm



Alles Sabotage Aktionen um Unruhe zu schüren

Gibt es da keine Kameras im Umkreis? #Deutschland https://t.co/caM8P37uiV — Blutkanzlerin AngelaMerkel (@BAngelamerkel) August 13, 2026

Οι εμπειρογνώμονες ειδικοί είχαν προηγουμένως πραγματοποιήσει ακτινογραφίες του αντικειμένου που βρέθηκε στο νότιο τμήμα της πόλης. Το κοινό είχε κληθεί να μείνει μακριά από την περιοχή, η οποία είχε αποκλειστεί, όπως ανέφερε επίσης η αστυνομία με ανακοίνωση της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Οι γερμανικές αρχές βρίσκονταν σε επαγρύπνηση για περισσότερο από μία εβδομάδα λόγω μιας απόπειρας επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην ανατολική Γερμανία, όπου εντοπίσθηκε ένα drone εξοπλισμένο με εκρηκτικά κοντά στην πίστα του αεροδρομίου.

Η πόλη Τρόϊχτλινγκεν έχει πληθυσμό περίπου 12.000 κατοίκων και βρίσκεται 150 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μονάχου.