Ανατροπή στο τοπίο των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα φέρνει απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που διαθέτουν παραρτήματα στη χώρα.

Ειδικότερα, το ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλόπουλο, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους, των ιδιωτικών πανεπιστημίων CITY College University of York, Keele University και Anatolia College.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Mε χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».