Η Άριελ Κωνσταντινίδη επέστρεψε στις Σπέτσες ακριβώς στο σημείο όπου είχε βρεθεί έναν χρόνο νωρίτερα, όταν περίμενε τη γέννηση της τρίτης κόρης της. Η ίδια αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη ημέρα μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τα πρώτα γενέθλια του παιδιού της.

Η ηθοποιός επισκέφθηκε ξανά την παραλία απέναντι από τις σχολές, έναν χώρο που είχε συνδεθεί για εκείνη με τις τελευταίες ώρες πριν από τον τοκετό.

Η ίδια παραλία, έναν χρόνο αργότερα

Η Άριελ Κωνσταντινίδη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από την επιστροφή της στις Σπέτσες και θυμήθηκε πώς ήταν η ίδια το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν κυοφορούσε το τρίτο της παιδί.

«Πέρυσι ήμουν εδώ σε αυτή την παραλία, απέναντι από τις σχολές, στις Σπέτσες, με την κοιλίτσα φουσκωμένη και είχα το μωράκι μου που θα γεννιόταν σε μερικές ώρες», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η χρονική απόσταση ανάμεσα στις δύο στιγμές είναι ακριβώς ένας χρόνος. Η ηθοποιός συνέχισε την αφήγησή της αναφερόμενη στη γέννηση της κόρης της και στα πρώτα γενέθλιά της.

«Όλα τα προλάβαμε και σήμερα γίνεται ενός», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Με αυτή την ανάρτηση, η ίδια συνέδεσε την περσινή εικόνα της εγκυμοσύνης της με τη φετινή επιστροφή στο ίδιο μέρος, αυτή τη φορά με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη γέννηση της κόρης της.