Θέμα νοοτροπίας

Το έβλεπε το… κακό να έρχεται για την ΑΕΚ ο Νίκολιτς και δεν μπόρεσε να το αποτρέψει στο Σούπερ Καπ. Ο Σέρβος τεχνικός είπε πολλές φορές στους παίκτες του από την έναρξη της προετοιμασίας ότι η νέα σεζόν θα είναι πιο δύσκολη, πιο απαιτητική και πως θα πρέπει να έχουν ακόμη μεγαλύτερη… πείνα, σε σχέση με την περσινή. Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι όμως είδε την ομάδα του να έχει ένα μπλαζέ ύφος και να ανεβάζει ρυθμό μόνο όταν έμεινε πίσω στο σκορ με 2-1. Για τον Νίκολιτς ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ΑΕΚ φέτος θα είναι ο… εαυτός της και αν δεν αλλάξουν σύντομα νοοτροπία οι παίκτες θα εκπλαγούν από κάποιες αποφάσεις του.

«Δώρο» από τον Αλαφούζο

Καλό θα είναι ο ΟΦΗ να ευχαριστήσει τον Αλαφούζο για τις επιτυχίες του, καθώς αυτός ήταν που… τους έστειλε τον Κόντη. Ο Έλληνας προπονητής ήθελε να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, αισθανόταν έτοιμος να δουλέψει ως νέος προπονητής και γι’ αυτό δεν ήθελε να παραμείνει ως βοηθός του Μπενίτεθ. Ο Αλαφούζος όμως πείστηκε πως πρέπει να πάει σε μεγάλο όνομα και άφησε τον Κόντη να φύγει, με αποτέλεσμα κάποιους μήνες μετά να τον βλέπει να πανηγυρίζει την κατάκτηση δύο τίτλων με τον ΟΦΗ. Και αν προσθέσουμε και το κύπελλο που είχε κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό, είναι τρεις οι κούπες στο βιογραφικό του. Και θα παίξει και σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τους Κρητικούς.

Άρχισε η προπονητολογία

Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην έχει πει τίποτα επισήμως, ήδη όμως έχει αρχίσει η προπονητολογία. Αρκετά ονόματα από Ισπανία και Πορτογαλία φέρονται να έχουν προταθεί στους ερυθρόλευκους, αν και επισήμως δεν έχει ειπωθεί το παραμικρό για τον Μεντιλίμπαρ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σκέψεις, περισσότερες από ποτέ, για το μέλλον του Ισπανού τεχνικού. Την τελική απόφαση, είτε για αποχώρηση είτε για παραμονή, θα την πάρει ο Μαρινάκης, συνεργάτες του οποίου τού λένε εδώ και μήνες ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Άγνωστο ποια θα είναι η τελική απόφασή του, ό,τι είναι να γίνει πάντως θα γίνει άμεσα, καθώς σε λιγότερο από δέκα μέρες αρχίζει το πρωτάθλημα.

Τον θέλει ελεύθερο η Λιόν

Μέσα σε αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει λύση και στο θέμα των αποχωρήσεων κάποιων παικτών. Όπως, για παράδειγμα, ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος επιμένει ότι θέλει να επιστρέψει στη Λιόν. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει οι Γάλλοι να πληρώσουν και δεν δείχνουν μεγάλη διάθεση να το κάνουν. Η Λιόν θέλει τον Ουκρανό φορ, τον θέλει όμως ως ελεύθερο. Θέλει από αυτόν να καταφέρει να πείσει τους ερυθρόλευκους να του λύσουν το συμβόλαιο και αυτό δεν είναι και τόσο πιθανό. Στον Πειραιά σέβονται την επιθυμία του παίκτη, το γεγονός ότι δεν θέλει να παραμείνει, δεν θέλουν να τον… χαρίσουν όμως σε όποιον ενδιαφέρεται.

Εντιαγέ λόγω Ομπράντοβιτς

Ο Εντιαγέ θα είναι τελικά ο αντικαταστάτης του Πίτερς στον Ολυμπιακό, ο οποίος εξέπληξε με την επιλογή του. Εντελώς διαφορετικός παίκτης σε σχέση με τον Αμερικανό ο Σενεγαλέζος και ο λόγος είναι ότι ο Μπαρτζώκας κοιτάζει και γύρω του, δεν πάει συνεχώς με την πεπατημένη. Και όταν λέμε γύρω του, εννοούμε τον Παναθηναϊκό. Οι μεταγραφές της μίας ομάδας πάντα επηρεάζουν αυτές της άλλης και ειδικά φέτος που οι πράσινοι αλλάζουν εντελώς λογική με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, ήταν δεδομένο πως αυτό θα διαφοροποιούσε και κάποιες σκέψεις των ερυθρόλευκων.

Ανοιχτό πάντα για Χεζόνια

Η απόκτηση του Εντιαγέ, πάντως, δεν θα είναι η τελευταία μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού. Ο Σενεγαλέζος δεν μπορεί να δώσει επιθετικά αυτά που έδινε ο Πίτερς -είναι βέβαια πολύ καλύτερος αμυντικά- οπότε στον Πειραιά θα κινηθούν και για ένα 3άρι. Βιασύνη δεν υπάρχει, ο Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του ρίχνουν ματιές παντού και δεν αποκλείεται τους πρώτους μήνες της σεζόν να υπάρξει και κάποια ευκαιρία από το NBA. Κάποιος παίκτης που θα μπορεί να κάνει τη διαφορά, να ενισχύσει κι άλλο τους πρωταθλητές Ευρώπης. Και αν έχει εμπειρία από Ευρωλίγκα και τον λένε και Μάριο Χεζόνια θα είναι η ιδανική προσθήκη.