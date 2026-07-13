Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , σχεδιάζει να υποστηρίξει σε διάγγελμά του το βράδυ της Πέμπτης ότι πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αποκαλύπτουν σχέδιο ξένης χώρας για παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2020, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που μίλησαν στο MS NOW.

Στο διάγγελμα αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο υπηρεσιακός διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Μπιλ Πούλτε, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια για τον σχεδιασμό της ομιλίας.

NEW: Trump is expected to use his Thursday speech to discuss newly declassified intelligence that the White House says shows foreign plans to interfere in the 2020 election, according to two anonymous White House officials.



Source: MS NOW https://t.co/aJhcmvOhpn — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Truth Social ότι «θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος την Πέμπτη στις 9 μ.μ. (τοπική ώρα)», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενό του.

Ο Τραμπ ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν, ωστόσο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αλλοιώθηκε εξαιτίας εκτεταμένης νοθείας. Παράλληλα, εξακολουθεί να κάνει λόγο για «στημένες» εκλογές.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί αξιόπιστα στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι εκτεταμένη εκλογική νοθεία επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Επιπλέον, δεκάδες δικαστικές προσφυγές που κατέθεσαν ο ίδιος και οι συνεργάτες του σε διάφορες Πολιτείες απορρίφθηκαν στη συντριπτική τους πλειονότητα.

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις, εξακολουθούν να κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις εκλογές του 2020, μεταξύ των οποίων και ισχυρισμοί ότι ξένες χώρες επιχείρησαν να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία εις βάρος της υποψηφιότητας του Τραμπ.