Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ιρανικών στόχων που σχετίζονται με την περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι τα πλήγματα επικεντρώνονται σε εγκαταστάσεις και υποδομές του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για διπλωματική διευθέτηση της κρίσης με την Τεχεράνη.

Reporter: Do you think a deal is still possible with Iran?



Trump: Sure. pic.twitter.com/NJ0IfBsnuH — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

«Πιστεύω ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει την επίτευξη μιας συμφωνίας παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική ένταση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είχε καταλήξει τη Την Κυριακή σε συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία όμως δεν προχώρησε, καθώς η ιρανική πλευρά υπαναχώρησε όταν διαπίστωσε ότι διαφωνούσε με έναν από τους όρους της.

Trump on Iran:



We had a deal yesterday. It was all done, and then they broke up that deal because they found out there was something in the deal they didn't like. pic.twitter.com/zzkDgXQoKS — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

«Είχαμε συμφωνία χθες. Όλα είχαν τελειώσει και στη συνέχεια εκείνοι διέλυσαν τη συμφωνία, επειδή διαπίστωσαν ότι υπήρχε κάτι σε αυτήν που δεν τους άρεσε», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν όλες τις ιρανικές δυνατότητες που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ, εκφράζοντας μάλιστα την εκτίμηση ότι η Ουάσιγκτον θα καταλήξει να ελέγχει πλήρως τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Trump on Iran:



We are taking out all of their capability for anything having to do with the Hormuz Strait.



I think, in the end, we will end up controlling the whole thing. pic.twitter.com/2m4tkimAJA — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

«Εξουδετερώνουμε όλες τις δυνατότητές τους σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα Στενά του Ορμούζ. Πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε να ελέγχουμε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν ενδέχεται να διαθέτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Κούβα. «Εάν πράγματι διαθέτουν κάτι τέτοιο, θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι πιθανό να το έχουν», απάντησε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν οι παρατεταμένοι βομβαρδισμοί του Ιράν αποτελούν πλέον μια νέα κανονικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ συνέκρινε τη διάρκεια της σημερινής σύγκρουσης με τον πόλεμο του Βιετνάμ.

«Στο Βιετνάμ ήμασταν για 19 χρόνια. Εδώ βρισκόμαστε τέσσερις μήνες», ανέφερε.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, κατηγορώντας την ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον πέντε διαφορετικών χωρών, οι οποίες, όπως είπε, δεν γνώριζαν καν ότι είχαν εμπλακεί στη σύγκρουση.

«Έστειλαν πυραύλους σε πέντε διαφορετικές χώρες, οι οποίες δεν γνώριζαν καν ότι εμπλέκονταν. Επειδή είναι εντελώς τρελοί. Είναι τρελοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.