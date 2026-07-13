Η επανάληψη των εχθροπραξιών στο Ιράν μία από τις αγορές που χτύπησε πρώτα, δεν ήταν εκείνης της ενέργειας, αλλά της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΑΙ, μπορεί να είδαν τις μετοχές τους να αυξάνονται, γιατί στον πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν τα πιο προηγμένα τεχνολογικά μέσα, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει και τώρα.

Οι επενδυτές στρέφονται στο πετρέλαιο που θεωρείται πιο ασφαλής επένδυση και αποστρέφονται την τεχνητή νοημοσύνη, όπου ακόμη δεν παράγει καθαρό κέρδος, παρά υποσχέσεις για κάποια στιγμή στο μέλλον.

Ο δείκτης Nasdaq σημείωσε πτώση 1,2% στις συναλλαγές της Δευτέρας, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,2%. Η Sandisk σημείωσε πτώση 7,5%, ενώ η Western Digital υποχώρησε κατά 6%. Η κατασκευάστρια μικροτσίπ Micron σημείωσε πτώση 6,2%.

Από την άλλη, το μπρεντ σημείωσε άνοδο έως και 5% στα 79,80 δολάρια τη Δευτέρα, προτού υποχωρήσει ελαφρώς και κλείσει με άνοδο 3,1%.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια τάση αποφυγής κινδύνου», δήλωσε στους Financial Times ο Τζέισον Λουί, επικεφαλής της στρατηγικής μετοχών και παραγώγων για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην BNP Paribas.

Την τελευταία εβδομάδα, οι εχθροπραξίες για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ έχουν κλιμακωθεί, θέτοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών στο χείλος της κατάρρευσης και δημιουργώντας τον κίνδυνο επιστροφής σε πλήρη πόλεμο.

«Η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που οφείλεται στις επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων και στις νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καταδεικνύει πόσο κρίσιμη παραμένει η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ για τις τιμές βραχυπρόθεσμα», σημείωσαν οι αναλυτές της Goldman Sachs.