Η Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε με καθυστέρηση για περιστατικό που σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 9 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Κουμζάρ, στο Ομάν.

Κατά την ενημέρωση που έλαβε η υπηρεσία, ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε πως άκουσε δύο εκρήξεις την ώρα που το πλοίο διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πλέον κομβικούς θαλάσσιους διαδρόμους για τη διεθνή μεταφορά ενεργειακών πόρων.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλήρωμα και το δεξαμενόπλοιο δεν υπέστησαν ζημιές και βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση, ενώ έως τώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Παράλληλα, η υπηρεσία κάλεσε όλα τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό ή δραστηριότητα.