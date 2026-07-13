Οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων της Εθνικής Αργεντινής για τη νίκη επί της Ελβετίας και την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, επισκιάστηκαν από δύο τραγικά γεγονότα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Ένας 51χρονος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου στην περιοχή Καμπαγίτο, έχοντας υποστεί καρδιακή προσβολή.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στη ζωή. Παράλληλα στην επαρχία Κόρδοβα ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμούς.

Οι τοπικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.